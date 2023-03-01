Челябинское УФАС признало законным включение платежей за капремонт в единую квитанцию

Нарушений в действиях «Уралэнергосбыта» не нашли

Жители Челябинска завалили региональную антимонопольную службу обращениями по поводу законности включения в одну квитанцию с электричеством и отоплением еще и платежей за капремонт и вывоз мусора. Информация о нововведении Единого расчетного центра «Уралэнергосбыта» появилась накануне. Надзорное ведомство отреагировало на просьбы горожан и провело проверку. Челябинское УФАС признало законным объединение платежей в одну квитанцию, рассказала на пресс-конференции руководитель антимонопольной службы Анна Козлова.

«Многие потребители звонили, возмущались, спрашивали, насколько это правомерно и обоснованно. Многие полагают, что это неправильно. Мы проанализировали действующее антимонопольное законодательство. И пришли к выводу, что в действиях „Уралэнергосбыта“ по объединению различных платежей в одну квитанцию нарушения нет»,— пояснила Анна Козлова.

Руководитель Челябинского УФАС отметила, что у потребителей есть возможность оплатить каждую услугу отдельно, если это необходимо и удобно. В новой единой квитанции начисления за капремонт будут указаны отдельной строкой и со своим QR-кодом для оплаты. Что касается включения в единую квитанцию начислений по вывозу мусора, в УФАС отметили: региональный оператор в сфере ТКО имеет право заключать договоры с компаниями для начисления платы и доставки платежных документов потребителям.





Напомним, что региональный оператор капитального ремонта заключил соглашение с Единым расчетным центром (ЕРЦ) компании «Уралэнергосбыт». С марта начисления за капремонт, электроэнергию и отопление будут включать в одну квитанцию.



«С марта 2015 года торги на печать квитанций выигрывала „Почта России“. В конкурсе этого года Единый расчетный центр „Уралэнергосбыт“ предложил более интересные условия, поэтому теперь он будет нашим агентом по распечатке и доставке квитанций»,— рассказал генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Виктор Тихоненко.

Сейчас жители Челябинской области получают от пяти до восьми квитанций от разных поставщиков услуг. ЕРЦ стремится объединить их в одну квитанцию, чтобы потребители могли сразу перечислять деньги в несколько компаний.

«Мы провели большую работу по интеграции лицевых счетов компаний по каждому адресу, чтобы в марте южноуральцы получили единую квитанцию сразу же по нескольким услугам. Единая квитанция вместо кипы платежек по разным услугам не только упростит жизнь южноуральцев, но и сэкономит природные ресурсы»,— отметил исполнительный директор ЕРЦ компании «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.

В квитанции разместят реквизиты и контакты регоператора, лицевой счет, а также QR-код для оплаты. Там же детально распишут данные о тарифе, перерасчетах и долге на начало месяца. Регоператор продолжит начислять платежи, принимать оплату, проводить перерасчеты и консультировать горожан. Единый расчетный центр будет составлять, печатать и доставлять квитанции.