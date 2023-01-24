Южноуральцы получат квитанции за капремонт с новыми суммами

Минимальный размер взноса увеличивается

В грядущем феврале жителям Челябинской области, проживающим в многоквартирных домах, придут обновленные квитанции, по которым платят взносы за капитальный ремонт. Как сообщила во время пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» начальник отдела капитального ремонта многоквартирных домов министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Светлана Белогрудова, плата увеличится на 11,5% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году минимальный размер взноса установлен в сумме 11 рублей 20 копеек за квадратный метр.

«Связан этот рост с изменением индекса потребительских цен для Челябинской области на 111,5%. Эти данные представлены за январь — ноябрь прошлого года. Вместе с тем правительством региона и в рамках действующего законодательства для снижения тарифного давления на население предусмотрены меры социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе взносов за капремонт», — заявила Светлана Белогрудова.

По ее словам, отдельным категориям граждан предоставляются предусмотренные законом льготы на оплату ЖКУ, куда входят и взносы на капитальный ремонт. Региональное законодательство, например, предполагает компенсацию этих расходов одиноко проживающим неработающим гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. Те, кто достиг возраста 70 лет, могут воспользоваться компенсацией в 50%, а для 80-летних пенсионеров предусмотрена компенсация в 100%.

Кроме того, предусмотрено предоставление субсидий в случае, если совокупный платеж составляет более 22% от совокупного семейного дохода. Для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума максимальная допустимая доля расходов на оплату жилого помещения уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.