Начисления за капремонт и электричество придут челябинцам в одной квитанции

Объединенный платежный документ появится уже в начале марта

Региональный оператор капитального ремонта заключил соглашение с Единым расчетным центром «Уралэнергосбыта» (ЕРЦ). Как сообщили в пресс-службе компании, начисления за капремонт, электроэнергию и другие услуги ЖКХ будут размещать на одной квитанции. Сейчас регоператор высылает платежные документы отдельно от других коммунальных структур. База фонда капитального ремонта в Челябинской области насчитывает порядка 800 тысяч абонентов.

«Мы провели большую работу по интеграции лицевых счетов компаний по каждому адресу, чтобы в марте южноуральцы получили единую квитанцию сразу же по нескольким услугам. Единая квитанция вместо кипы платежек по разным услугам — не только упростит жизнь южноуральцев, но и сэкономит природные ресурсы», — отметил исполнительный директор ЕРЦ «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.

Объединенные квитанции станут приходить уже в начале грядущего марта. В платежном документе разместят реквизиты и контакты регоператора, лицевой счет, а также QR-код для оплаты. Там же детально распишут данные о тарифе, перерасчетах и долге на начало месяца. Единый расчетный центр будет формировать и печатать квитанции, а регоператор продолжит проводить начисления, принимать платежи и консультировать своих абонентов.

Накануне стало известно, что южноуральцев ожидает еще одно изменение в квитанциях. Речь идет о новом порядке перерасчета платы за общедомовые нужды (ОДН). Новшество касается собственников квартир в многоквартирных домах, где есть общедомовые счетчики, но расчет ведется по нормативу. ИА «Первое областное» рассказало, как сделать более прозрачными расчеты за ОДН.