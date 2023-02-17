Откуда берутся крупные суммы в квитанциях за отопление по Челябинской области

Южноуральцы из разных территорий жалуются на большие суммы за отопление

Самая затратная статья в квитанциях зимой — отопление. Пенсионерка из Кунашака Раиса Искандарова пожаловалась, что за двухкомнатную квартиру площадью в 48 квадратных метров ей пришлось заплатить 6300 рублей. А ведь есть и другие расходы по коммуналке, которые в итоге формируются в довольно значимую сумму. ИА «Первое областное» разобралось, за что конкретно платят южноуральцы, как формируются тарифы на тепло и почему важно пользоваться перерасчетом.

Устрашающие цифры

Корреспонденту информагентства жительница села Кунашак Раиса Искандарова, проживающая на улице Свердлова, рассказала, что за январь этого года в строке «Тепловая энергия на отопление» ей указали сумму в 6229,5 рубля. Причем площадь квартиры селянки составляет всего 48,4 квадратного метра. Тариф — 2845,89 рубля за гигакалорию.

«У меня квартира небольшая, но вот такие суммы приходят за отопление. Постоянно приходится открывать окна и балкон, чтобы было чем дышать, даже сейчас температура в квартире +27 градусов. Мы просили, чтобы нам уменьшили оборот воды в системе, но мастер сказал, что им тогда премии не будет, а начальник котельной заявил, что так какой-то автомат срабатывает. Я с этой проблемой много куда обращалась, но в ответ приходят цифры по тарифам», — рассказала Раиса Искандарова.

По словам Раисы Шайхетдиновны, подача тепла, конечно, зависит от погоды: в ноябре топили меньше, поэтому и сумма в квитанции была не такой большой. Крупную сумму она увидела перед Новым годом, когда ей выставили счет за декабрь в 5600 рублей.

Кстати, эта проблема характерна не только для Кунашака. В социальных сетях южноуральцы активно делятся информацией о том, сколько они платят за тепло в зимний период: в Миассе за квартиру в 64 «квадрата» нужно отдать 8,9 тысячи рублей, в Чесме за площадь в 32 квадратных метра выставили счет в 4,5 тысячи рублей, а в Бердяуше принесли квитанцию на 9 тысяч рублей за тепло в трехкомнатной квартире.





«Красное поле, 50 „квадратов“, за январь пришло 7000 с лишним. Раньше котельная была далеко, обьясняли тариф теплопотерями, сейчас котельная рядом с домом, стало дороже. Бизнес и ничего личного. Обращались везде, но похоже, что у них все схвачено», — приводит свой пример жительница пригородного поселка.

Подобные сообщения жители региона оставляют в социальных сетях с «завидной» периодичностью, поэтому наше информагентство обратилось за разъяснениями в областное министерство тарифного регулирования и энергетики.



Оказалось, что величина тарифов на тепло устанавливается для каждой системы теплоснабжения индивидуально. Специалисты исходят из расчета годового объема потребления тепловой энергии (сколько понадобилось потратить ресурсов на нагрев) и затрат на обеспечение качественного теплоснабжения (расходы на доставку тепла).

В ведомстве пояснили, что экономически обоснованными затратами на производство и передачу тепла называют расходы, связанные с нормативными потерями теплоэнергии, удельными нормами расхода ресурсов и материалов для выработки тепла. Сюда же входят стоимость топлива, размер зарплаты основных производственных и цеховых рабочих и другие затраты на производство, включенные в себестоимость.

«Величина тарифа зависит от себестоимости производства и передачи тепловой энергии и соотношения затрат и объемов полезного отпуска: чем ниже мощность котельной и объем полезного отпуска, тем выше тариф на тепловую энергию. Повышение тарифов на коммунальные услуги связано с ежегодным ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и с увеличением затрат ресурсоснабжающих организаций по другим статьям, что обусловлено прежде всего инфляционными факторами», — говорится в ответе министерства на запрос ИА «Первое областное».

Разница в технологии

По наблюдениям нашего информагентства, из Челябинска поступает меньше жалоб на большие суммы в «тепловых» квитанциях. Вопросы с платежками чаще всего возникают у жителей малых городов и поселков, где есть многоквартирные дома. В региональном министерстве ответили, что сравнивать тарифы для котельных с небольшим объемом отпуска энергии и тарифы для крупных поставщиков некорректно. Так, например, самый крупный поставщик областного центра, «УСТЭК-Челябинск», имеет объем полезного отпуска энергии в 7800,61 тысячи гигакалорий, а в том же Кунашаке у «Челябоблкоммунэнерго» этот показатель в 545 раз меньше — 14,32 тысячи гигакалорий.

Кроме того, в Челябинске тепловую энергию производят на ТЭЦ и котельных крупных предприятий города, где тепло вырабатывается одновременно с электроэнергией, причем на одном и том же топливе. Более низкий тариф для потребителей обеспечивается распределением затрат на стоимость тепловой и электрической энергии. Другими словами, жителям малых городов и поселков не стоит сравнивать тарифы на тепло с Челябинском и делать выводы о том, что их платежки экономически необоснованны. Каждый тариф для территории исходит из нормативов по обеспечению жилья теплом.

Погода в доме

Как мы уже выясняли, все платежи базируются на нормативах потребления тепла. Во все сложные цифры при изучении этого вопроса вникать не стоит, а следует обратить внимание на то, когда услуга оказана качественно. Один из крупнейших поставщиков в нашем регионе, который занимается теплом в южноуральских муниципалитетах, — АО «Челябоблкоммунэнерго». В организации ИА «Первое областное» ответили, что нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна составлять не ниже +18 градусов по Цельсию (в угловых комнатах — +22 градуса). Если же в квартире, наоборот, стоит невыносимая жара, то это тоже является отклонением от нормы (22—24 градуса плюс-минус один градус).





«Основание для проведения перерасчета: за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период», — заявили в «Челябоблкоммунэнерго».

Если климат в квартире не соответствует нормативу, то стоит обязательно сделать перерасчет за услугу. Для перерасчета потребуется обратиться в свою управляющую компанию, где должны по заявлению собственника составить акт о соответствии или несоответствии температуры воздуха нормативу. Поставщик также напомнил, что его ответственность за качество тепла заканчивается внешней границей стены многоквартирного дома. То есть за качество теплоснабжения поставщик отвечает до внутридомовых инженерных систем, а далее наступает зона ответственности управляющей организации.

Субсидия в помощь

Для южноуральцев, чьи доходы не позволяют полностью платить по коммунальным счетам, предусмотрена государственная поддержка. По информации Минтарифа региона, для получения адресной субсидии нужно сравнить совокупные платежи за коммунальные услуги, выставленные с 1 декабря 2022 года, с платежами в ноябре прошлого года. Если общая сумма выросла больше чем на 9%, то можно обратиться в органы социальной защиты с соответствующим заявлением, причем величину доходов не учитывают. Если же такого роста по коммунальным платежам нет, то стоит обратить внимание на финансы, которыми располагает семья: субсидия назначается, если доля расходов на «коммуналку» превышает 22% от совокупного дохода семьи.

Помимо этого, некоторым категориям граждан предоставляют льготы, например ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам труда и другим. В ведомстве напомнили, что в целом рост платы граждан за коммунальные услуги ограничен на федеральном уровне, а следующее изменение тарифов произойдет только в июле следующего года. Сейчас предельный индекс роста платы составляет те самые 9%, поэтому в Челябинской области приняты льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для населения.

«Возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, связанных с разницей между экономически обоснованным тарифом на тепловую энергию и льготным тарифом для населения, осуществляется за счет средств бюджета Челябинской области. В 2023 году на субсидии теплоснабжающим организациям запланирована сумма 5,9 млрд рублей», — заявили в министерстве.