Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квитанциями за ЖКУ

Злоумышленники рассылают письма с сообщениями о долгах

В России перед новогодними праздниками появился новый вид мошенничества с платежками за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в пресс-службе «Сбера», злоумышленники рассылают письма с сообщениями о долгах и предлагают скидки при погашении задолженности, а при оплате похищают деньги со счетов.

Мошенники, пользуясь тем, что в конце года управляющие компании делают перерасчет, рассылают россиянам уведомления о необходимости погасить долг за оказанные коммунальные услуги. Обычно эта сумма составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Если оплатить долг сразу, предлагается скидка.

Эксперты кредитной организации предупредили о том, что если перейти по указанным ссылкам и ввести свои данные, чтобы оплатить долги, то человек лишится не только указанной суммы, но и всех имеющихся на счету денег, поскольку мошенники получают доступ к карте.

«Если получатель проигнорировал письмо, то аферист, притворяясь сотрудником УК, может позвонить. Он постарается заполучить данные банковской карты»,— предупредили в «Сбере».

Эксперты советуют при получении подобного письма самостоятельно обратиться в свою управляющую компанию и узнать, действительно ли существует долг. Также россиянам рекомендовано не раскрывать свои финансовые данные в телефонных разговорах с неизвестными, кем бы они ни представлялись.