Челябинское УФАС оштрафовало на 2,4 млн рублей фармкомпанию за сговор

Картель получил чуть более 69 млн рублей

ООО МК «ВИТА» (Сургут, реализует лекарства и аптечные принадлежности) по решению УФАС по Челябинской области оштрафовали за участие в антиконкурентном соглашении с компанией «Здравпоставка» (Челябинск, продает медтехнику и медоборудование). Сумма наказания составляет 2,4 млн рублей. При этом местную фирму УФАС не оштрафовало, потому что она «первой добровольно заявила в антимонопольный орган о заключении недопустимого соглашения».

По данным УФАС России по Челябинской области, ведомство провело анализ 87 закупок на поставку фармацевтической продукции, в которых несколько лет совместно участвовали «Здравпоставка» и МК «ВИТА». В 48 аукционах победителем была южноуральская компания, а в 17 — фирма из Ханты-Мансийского автономного округа.

«Установлено, что у данных хозяйствующих субъектов при участии в торгах совпадали IP-адреса при подаче заявок и/или ценовых предложений. Также компании осуществляли свою деятельность по одному адресу в Челябинске. При отсутствии иных участников закупок одна из организаций не реализовывала свое право на участие в торгах, а вторая снижала цену на 0,5—1% от начальной цены контракта. Такое поведение зафиксировано в 33 закупках. По результатам указанных закупок с ООО „Здравпоставка“ заключено 24 контракта, с ООО МК „ВИТА“ — 9. В 10 закупках при отсутствии иных участников обе организации подавали ценовые предложения, однако снижение от начальной цены контракта составляло 0,5—1,5%. По результатам с ООО „Здравпоставка“ заключено 7 контрактов, с ООО МК „ВИТА“ — 3. При наличии иных участников закупок снижение от начальной цены контракта варьировалось от 7% до 33,5%», — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

В итоге антимонопольная служба признала, что МК «ВИТА» и «Здравпоставка» заключили соглашение по поддержанию цены на аукционах. Суммарный доход участников составил 69,1 млн рублей. Информация по данному делу поступила в Челябинское УФАС из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.