УФАС заставляет «Пятерочку» снизить цены на продукты в Челябинской области

Сеть завышала стоимость яиц, моркови, сливочного и подсолнечного масла

Челябинское УФАС России направило в компанию «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в Челябинской области. В ходе мониторинга выяснилось, что в Локомотивном городском округе стоимость социально значимых продуктов выше, чем в других муниципалитетах области, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Цены завышены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло.

Если «Пятерочка» не устранит нарушение за десять дней, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением. Крупным торговым сетям запрещено устанавливать разные розничные цены на один и тот же товар в своих магазинах.

Отметим, ФАС России постоянно мониторит цены на социально значимые продовольственные товары в крупнейших торговых сетях. Ранее такие предупреждения были выданы ретейлерам Калмыцким, Хакасским, Московским областным и Курским УФАС России.