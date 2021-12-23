Челябинское УФАС оштрафовало больничного перевозчика за сговор

Участники картеля получили 2 млн рублей

УФАС России по Челябинской области оштрафовало компанию «Уралтранс» из Екатеринбурга на 1,3 млн рублей за сговор на аукционах по транспортным услугам для больниц. По данным антимонопольной службы, эта организация заключила с фирмой «Гарант Плюс» из Кременкуля антиконкурентное соглашение для поддержания цены на торгах. Общий доход участников картеля составил 2 млн рублей.

Нарушения установлены в трех закупках, сообщает пресс-служба регионального УФАС. В 2019 году антиконкурентное поведение у двух фирм было во время аукциона на оказание транспортных услуг для ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасса» (начальная цена контракта — 2 млн рублей). В 2020 году подобное выявили на торгах для ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» (начальная цена — 14,9 млн рублей). В тот же год компании поддерживали цену на аукционе по оказанию транспортных услуг для ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» (начальная стоимость контракта — 2 млн рублей).

Челябинское УФАС установило, что у компаний «Уралтранс» и «Гарант Плюс» совпадали IP-адреса при подаче заявок на участие в закупках и ценовых предложений. Последнее при этом осуществлялось одним лицом. Кроме того, фирмы имели одни и те же автомобили.

В антимонопольной службе подчеркнули, что аукцион является конкурентной процедурой, которая подразумевает самостоятельные подготовку и участие компаний в закупках. Фирмы не должны действовать в интересах друг друга.