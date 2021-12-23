УФАС России по Челябинской области оштрафовало компанию «Уралтранс» из Екатеринбурга на 1,3 млн рублей за сговор на аукционах по транспортным услугам для больниц. По данным антимонопольной службы, эта организация заключила с фирмой «Гарант Плюс» из Кременкуля антиконкурентное соглашение для поддержания цены на торгах. Общий доход участников картеля составил 2 млн рублей.
Нарушения установлены в трех закупках, сообщает пресс-служба регионального УФАС. В 2019 году антиконкурентное поведение у двух фирм было во время аукциона на оказание транспортных услуг для ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасса» (начальная цена контракта — 2 млн рублей). В 2020 году подобное выявили на торгах для ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» (начальная цена — 14,9 млн рублей). В тот же год компании поддерживали цену на аукционе по оказанию транспортных услуг для ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» (начальная стоимость контракта — 2 млн рублей).
Челябинское УФАС установило, что у компаний «Уралтранс» и «Гарант Плюс» совпадали IP-адреса при подаче заявок на участие в закупках и ценовых предложений. Последнее при этом осуществлялось одним лицом. Кроме того, фирмы имели одни и те же автомобили.
В антимонопольной службе подчеркнули, что аукцион является конкурентной процедурой, которая подразумевает самостоятельные подготовку и участие компаний в закупках. Фирмы не должны действовать в интересах друг друга.