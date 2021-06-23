Челябинское предприятие предложило сотрудникам два выходных после вакцинации

Приказ об этом подписал руководитель компании

Промышленная группа «Конар» будет предоставлять своим сотрудникам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, два оплачиваемых дня отдыха. Приказ об этом подписал руководитель холдинга Валерий Бондаренко, сообщает пресс-служба «Конара». Глава промгруппы обратился к коллективу с призывом поставить прививку, поскольку это «наиболее надежный способ избежать болезни или облегчить ее течение».

Воспользоваться выходными работники смогут или после каждого этапа вакцинации, или в любое время до конца этого года. По данным пресс-службы промышленной группы, в медицинские кабинеты компании врачи приезжали уже шесть раз для проведения массового вакцинирования всех желающих.

«Уже второй год весь мир проходит реальное испытание коронавирусом. Окончание пандемии возможно только по факту достижения коллективного иммунитета — это когда большинство из нас либо переболеет, либо будет вакцинировано. Вакцинация — дело сугубо добровольное. Я привился в 2020 году, также вакцинированы моя мама, супруга, старшая дочь. Призываю всех нерешительных вступить в наш клуб обладателей антител к COVID-19 методом прививки, а не дожидаться болезни. Далеко не у всех она проходит в легкой форме», — отметил Валерий Бондаренко.

Добавим, что день отдыха после вакцинации своим сотрудниками предоставляют уже более 20 предприятий Челябинской области. В компаниях считают, что прививочная кампания поможет избежать негативных экономических последствий, с которыми все столкнулись в 2020 году. При этом предоставленный выходной позволит работникам более комфортно перенести иммунную реакцию и послужит дополнительным аргументом для тех, кто пока сомневается в необходимости вакцинации.