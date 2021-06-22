Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» прошли вакцинацию от COVID-19

Клуб принял решение обезопасить себя перед стартом нового сезона в КХЛ

Четыре игрока хоккейной команды «Металлург» централизованно прошли вакцинацию, личным примером показав, насколько это важно и нужно в период пандемии. В ближайшее время прививки поставят всем сотрудникам клуба, сообщает пресс-служба ХК «Металлург» Магнитогорск.

«Считаю, что прививаться необходимо. В прошлом сезоне мы испытывали трудности, связанные с эпидемией коронавируса, это отражалось на спортивных результатах команды. И, конечно, мы хотим играть при полных трибунах, для своих болельщиков! Каждый должен подойти ответственно к вакцинации, чтобы обезопасить и себя, и своих родных, друзей, вернуться к обычной жизни без ограничений»,

— говорит от лица команды форвард ХК «Металлург» Богдан Потехин.

Помимо Потехина прошли вакцинацию еще три игрока магнитогорского клуба — защитник Григорий Дронов и Артем Минулин, а также нападающий Егор Коробкин. Клуб призвал и болельщиков последовать примеру игроков, отметив, что от этого зависит безопасность и атмосфера хоккейного праздника на трибунах во время матчей Континентальной хоккейной лиги.