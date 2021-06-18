Мэрия Челябинска рекомендовала вакцинировать от коронавируса сотрудников общепита и продавцов

Чиновники пригрозили посадить на карантин работников без прививок при вспышке COVID-19

Управление по торговле и услугам администрации Челябинска рекомендовало руководству заведений общественного питания и торговли организовать массовую вакцинацию сотрудников. Соответствующие письма ведомство направляет в рестораны и кафе города. Скан письма на своей странице в «Инстаграме» опубликовала владелица холдинга Showrest Group Татьяна Мизюрина.





Скриншот со страницы Татьяны Мизюриной в Instagram

В письме говорится, что руководители должны определить количество сотрудников, которые готовы добровольно поставить прививку от COVID-19. Списки нужно предоставить в мэрию до 23 июня. Управление по торговле и услугам готово организовать выезд медиков на рабочие места для проведения массовой вакцинации.

«В случае выявления на предприятии очага заболевания, все непривитые и не переболевшие COVID-19 сотрудники будут отправлены управлением Роспотребнадзора на карантин», — сообщается в письме.

Как рассказала ИА «Первое областное» Татьяна Мизюрина, не все заведения общественного питания пока получили уведомления с рекомендациями о добровольной вакцинации сотрудников.