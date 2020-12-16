В Челябинске запустили завод «Современные кузнечные технологии»

В открытии производства принял участие губернатор Алексей Текслер

Промышленная группа «Конар» организовала на территории индустриального парка «Станкомаш» новое производство кузнечной продукции. Предприятие «Современные кузнечные технологии» планирует выпускать ежегодно до 20 тыс. тонн поковок валов для насосов, электродвигателей, генераторов, турбин и поковок колец, дисков, корпусов. Эти импортозамещающие изделия будут поставлять на находящиеся рядом заводы «Русские электрические двигатели» и «Нефтяные насосы», а также на предприятия в стратегических отраслях России: энергомашиностроение, атомная энергетика, судостроение, нефтегазовая промышленность.

«Открытие завода „Современные кузнечные технологии“ — это событие федерального масштаба. В декабре мы завершаем пусконаладочные работы, и в первом квартале 2021 года начинаем производить первую продукцию. Заказы уже поступают, будет полная загрузка. Продукцию будем производить на современном автоматизированном оборудовании. После изготовления продукция отправится на мощности промышленной группы „Конар“ на механическую обработку и испытания, а также для следующего передела на предприятиях „Станкомаша“. Мощность производства — 1,5–2 тыс. тонн ежемесячно. Наша продукция прежде всего будет востребована там, где конечная деталь работает в критических условиях эксплуатации. Например при высокой температуре, в агрессивной среде. Это нефтегазовая отрасль, судостроение, энергомашиностроение. Продукция, безусловно, позволит снизить импортозависимость РФ в этих отраслях и укрепит наши позиции в тяжелом машиностроении и энергобезопасности», — рассказал руководитель литейно-кузнечного дивизиона промышленной группы «Конар» и директор «СКТ» Данила Пыхов.

В запуске производства принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Главе региона рассказали о технологии и процессе изготовления поковок, а также продемонстрировали начальный цикл производства.









«Решение по этому производству мы приняли совместно больше года назад. При мне было заключено соглашение по запуску производства на территории Челябинской области очень ответственных деталей. Это новый завод, который производит детали, ранее в нашей стране не производившиеся. Это валы, механообрабатывающие изделия, необходимые для электродвигателей, например на железной дороге, для СПГ-танкеров, для генераторов и турбин, в том числе, электростанций. Это важные изделия, которые раньше привозили из-за границы. Это импортозамещение в действии. Я рад, что наши челябинские производители внедряют новые технологии. Это современное производство с высокопроизводительными рабочими местами, что очень важно», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.





Отметим, что создание предприятия «Современные кузнечные технологии» стало возможным после подписания соглашения между «Конаром» и компанией Vecchiato Srl из Италии на поставку оборудования — ковочного комплекса с прессом и двумя манипуляторами. Произошло это в 2019 году на международной промышленной выставке «Иннопром» в присутствии Алексея Текслера. Общий объем инвестиций в запуск завода составил 2 млрд рублей. На новом предприятии создано 200 рабочих мест для высококвалифицированных рабочих и инженеров.