Челябинские сельхозпроизводители увеличат поставки в Китай

Расширение экспорта поддерживает государство

В 2023 году Челябинская область планирует нарастить объем экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай до 164 млн долларов. В минувшем году стоимость поставок составила 150,4 млн долларов — это 13-е место по агроэкспорту. В Китае востребованы челябинские макароны, мука, крупы, кондитерские изделия, семена льна. Об этом журналистам рассказала заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова. Она отметила, что перед ведомством стоит задача по выполнению регионального проекта по экспорту аграрной продукции.

«Китай — очень большой рынок потребления, который может купить много нашей продукции. Мы поставляем продукцию пищевой перерабатывающей промышленности. Это макаронные изделия, мука, крупы, кондитерские изделия. Ранее поставляли также семена льна. Показатели по поставкам разрабатывают в Москве, в министерстве сельского хозяйства РФ. Мы должны стремиться к этим цифрам»,— пояснила замминистра.

Среди проблем, сдерживающих экспорт, Инна Подшивалова назвала логистику. Она подорожала. Существенное влияние на развитие экспорта именно с Китаем оказала пандемия коронавируса.

«Сейчас, когда Китай начал открываться, образовалась пробка. Все начали двигаться в том направлении, но больше, чем позволяют коридоры, не вывезешь. Сейчас есть такая небольшая трудность. Мы ее решаем, обращаемся в федеральный центр к руководству, которое курирует транспорт, и просим поспособствовать в устранении трудностей»,— отметила Инна Подшивалова.

Еще одной проблемой являются заградительные пошлины — 65% на пшеничную муку, 10% на овсяные хлопья. Предлагается проработать с Минсельхозом РФ отмену этих пошлин на фасованную муку весом один и два килограмма. Наращивание экспорта не скажется на продовольственной безопасности региона. Челябинская область полностью обеспечивает себя продуктами питания. По некоторым позициям есть даже профицит. Излишки поставляют в другие регионы страны. Вывоз продуктов за границу — небольшая доля из всего объема.

В 2022 году экспорт пшеничной и ржано-пшеничной муки в денежном выражении вырос в 3,9 раза (плюс 0,4 млн долларов по сравнению с 2021-м), а в весе — на 32%. Поставки макарон в Китай в денежном выражении увеличились в 13,6 раза — до 0,2 млн долларов, по весу — до 0,2 тыс. тонн. Для наращивания экспорта в этом году Минсельхоз учел изменения рынка поставок. Снижаются площади посевов масличного льна (с 179 до 157,7 тыс. гектара), увеличиваются посевы яровой пшеницы (с 861 до 912,8 тыс. гектара). Кроме того, с 21 до 31 тыс. гектаров увеличивается площадь посевов гороха, который востребован в КНР.

Основными предприятиями — экспортерами продуктов питания из Челябинской области в Китай являются «Макфа», «Союзпищепром» и «Ресурс». По данным регионального Минсельхоза, в 2022 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» компании «Макфа», «Ресурс», «ПТК Колос», «Южуралкондитер», ТД «Здоровая ферма», «Союзпищепром» получили федеральные субсидии для компенсации части затрат на перевозку продукции. Общий объем господдержки составил более 62,8 млн рублей. Кроме того, «Макфа» и «Ресурс» получили субсидии на сумму 2,3 млн рублей на сертификацию своей продукции для экспорта. Господдержкой на продвижение изделий в минувшем году воспользовались «Союзпищепром» и «Макфа».

Потенциальными поставщиками продукции в Китай, по данным регионального Минсельхоза, являются «Сигма», «Ниагара», «Равис», «Челябинская птицефабрика», «Чебаркульская птица» и другие. Ежегодный экспорт овсяных хлопьев компании готовы нарастить до 30 тыс. тонн, муки, растительного масла, напитков, макарон — до 100 тыс. тонн.

«Макфа» — одна из компаний, которая планирует значительно нарастить экспорт в Китай. В ближайшие пять лет предприятие увеличит поставки в пять раз, рассказал управляющий Антон Белоусов. «Макфу» в рамках рабочего визита в Челябинск посетил генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь. Он удивился объему потребления компанией зерна и работе предприятия. До поездки на «Макфу» Цуй Шаочунь провел переговоры с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсуждали торговые отношения региона и Китайской Народной Республики, сотрудничество в сфере образования и перспективы туризма.