В Челябинске хотят поставить киоски для продажи фермерских продуктов рядом с ТРК

Мэрия ведет переговоры с торговыми комплексами

Администрация Челябинска ведет переговоры с руководством торгово-развлекательных комплексов о размещении на их прилегающей территории павильонов для продажи продукции местных производителей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Поставить павильоны и ларьки возле ТРК и сетевых моллов поручил Минпромторг РФ. По задумке федеральных чиновников, фермеры, местные производители обуви и одежды таким образом смогут воспользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Пока идеи Минпромторга носят рекомендательный характер.

В мэрии Челябинска заявили, что если ТРК согласятся поставить на своей территории ларьки, то объекты будут соответствовать городскому дизайн-коду.

В ассоциации челябинских киоскеров заявили, что торговые комплексы неохотно идут на переговоры. Большинству не нужны конкуренты на своей же территории. Подробнее о том, появятся ли ларьки рядом с ТРК, как они будут выглядеть и что об этом думают предприниматели, читайте на сайте Bfm74.ru.