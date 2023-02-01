Выплату субсидий южноуральским аграриям начнут на месяц раньше

В 2023 году увеличат господдержку на выращивание картофеля и полевых овощей

В 2023 году в Челябинской области планируют значительно увеличить посевную площадь. Подготовка к весенним полевым работам скоро начнется, и в этом году южноуральским сельхозтоваропроизводителям начнут выплачивать субсидии в феврале — на месяц раньше, чем в прошлом году. Накануне в Минсельхозе обсудили, что выгоднее посеять и на каких площадях, сообщает пресс-служба министерства.

Селекторное совещание с главами районов было посвящено предстоящим полевым работам.

На сегодняшний день в районах Челябинской области ведется формирование посевных площадей, в ближайшее время местные власти проведут инвентаризацию сельхозземель. По плану в этом году посевная площадь составит 1 млн 974 тыс. га, при этом значительно возрастет по сравнению с предыдущим годом посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами — на 37,7 тыс. га, под пшеницей, бобовыми культурами, в частности под горохом.

Посевы масличных культур в этом году, наоборот, снизят в связи с сокращением экспорта льна. Подсолнечник посеют на уровне 2022 года — 148 тыс. га, так как он востребован на территории России.

«В текущем году будет увеличена господдержка на производство картофеля и полевых овощей. С этого года по этим культурам будет действовать отдельная федеральная программа с хорошим денежным содержанием. Также в области необходимо увеличивать внесение минеральных удобрений. В прошлом году хозяйствам на их приобретение было выплачено 172 млн рублей с возмещением до 30% затрат. В этом году субсидия на минеральные удобрения будет увеличена еще на 20 млн рублей»,— рассказали в ведомстве.

Кстати, как отмечают эксперты регионального Минсельхоза, запас влаги в почве прошлой осенью оказался в 1,4 раза больше прошлогодних показателей. Способствует запасам влаги и большой снежный покров. Это означает, что урожай в этом году должен быть хорошим.

В начале декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды лучшим сельскохозяйственным предприятиям региона и отметил, что сельскохозяйственный сезон 2022 года для региона оказался крайне успешным.