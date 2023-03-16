Алексей Текслер и консул КНР договорились о расширении торговли и обмене студентами

Рабочая встреча губернатора и китайского дипломата была посвящена экономическому и гуманитарному сотрудничеству

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунем. Глава региона и дипломат обсудили торговые отношения региона и Китайской Народной Республики, сотрудничество в сфере образования и перспективы туризма, сообщает пресс-служба губернатора.



«В прошлом году взаимный внешнеторговый оборот нашей области с Китайской Народной Республикой вырос более чем на 70 процентов. Мы экспортируем медь, древесину, готовые пищевые продукты. Покупаем транспортные средства, продукцию электронной промышленности. Есть конкретные примеры успешных совместных промышленных проектов. Магнитогорский металлургический комбинат с участием компании „Синостил“ уже реализовал строительство аглофабрики, в процессе реализации строительство комплекса коксовой батареи. Еще один пример — предприятие „АМТ“. Компания сотрудничает с китайским производителем JAC. Последние годы растет интерес к региональной сельскохозяйственной и пищевой продукции», — рассказал губернатор.

Также Алексей Текслер остановился на гуманитарных связях Челябинской области и китайских регионов. Сейчас в вузах Южного Урала учатся 435 граждан Китая, всего на территории области находятся более полутора тысяч граждан. На базе вузов проходят международные форумы, конференции, конкурсы с участием китайских студентов. Более полутора тысяч южноуральских школьников изучают китайский язык.

Учитывая такой интерес, Алексей Текслер предложил генеральному консулу вместе заняться организацией посвященных китайской литературе, истории и языку мероприятий.

Цуй Шаочунь заявил, что готов поддержать развитие торгово-экономических и гуманитарных связей. Кроме того, он предложил сформировать делегации от Челябинской области на крупную многоотраслевую торговую выставку в Шанхай и сельскохозяйственную выставку в Чанчунь.

«Ваша сельскохозяйственная продукция в Китае имеет большой спрос и популярность. Участие в выставках поможет местным производителям найти надежных партнеров в Китае», — объяснил интерес КНР генеральный консул.

Что касается гуманитарных связей, то Цуй Шаочунь рассказал, что Сычуанский университет в Чэнду готов принять южноуральских студентов. В вузе есть возможность учиться бесплатно, а аспиранты и доктора могут даже рассчитывать на стипендию. Кроме того, дипломат рассказал, что китайская сторона хочет организовать в Челябинске фотовыставку на тему жизни современной КНР.

В конце встречи Алексей Текслер предложил организовать прямые перелеты из Челябинска в Китай.

«Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты», — резюмировал губернатор.