Челябинская область стала лидером в УрФО по скорости регистрации прав собственности

Полпред Владимир Якушев отметил важность процедуры для бизнеса

Согласно опросу предпринимателей Уральского федерального округа, Челябинская область стала лидером по скорости регистрации прав собственности нежилого помещения. Также на Южном Урале бизнесмены оперативно проходят процедуры постановки земельного участка на кадастровый учет. Об этом сообщил полномочный представитель президента России Владимир Якушев на совете по экономической политике, где обсудили качество оказания таких услуг.

«Сегодня это очень важное направление для того, чтобы наши предприниматели могли достаточно оперативно решать вопросы закрепления права собственности. И время, которое они тратят на регистрацию этого права, напрямую отражается на их бизнесе», — подчеркнул Владимир Якушев.

В числе лидеров по оперативности регистрации прав собственности нежилого помещения также Ханты-Мансийский автономный округ. Тюменская область и ХМАО — первые по среднему числу процедур, необходимых для такой регистрации.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2021 году Челябинская область находится на девятом месте. Список формируется на основе 42 показателей четырех направлений: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктуры и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.