Цель QR‑кодов — защитить здоровье жителей Челябинской области

Главный внештатный специалист по первой помощи министерства здравоохранения Челябинской области Сергей Кокорин — о введении в регионе системы QR‑кодов

С 18 октября в Челябинской области начнет действовать система QR-кодов. Главный внештатный специалист по первой помощи министерства здравоохранения Челябинской области Сергей Кокорин отметил, что их основная цель — защитить тех, кто выполняет рекомендации врачей и укрепляет свой иммунитет.

«При посещении массовых мероприятий в закрытых помещениях риск инфицироваться коронавирусом увеличивается в разы. Основная цель введения QR-кодов — не разграничивать людей на здоровых и больных, а однозначно защитить тех, кто последовательно выполняет рекомендации врачей, вакцинируется, укрепляет свой иммунитет, и в то же время уменьшить возможность заболеть тем людям, которые по каким-то причинам еще не вакцинировались от коронавирусной инфекции. Вакцинируйтесь, защитите себя и своих близких!»— призвал Сергей Кокорин.

Напомним, система QR-кодов будет действовать в Челябинской области при посещении гражданами культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

Также с 11 октября на Южном Урале введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. К ним относятся работники сфер обслуживания, образования, медицинские работники и государственные и муниципальные служащие.