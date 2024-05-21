Челябинские рекрутеры рассказали об успешных резюме в День защиты от безработицы

Выясняем, какие сведения нужно предоставлять работодателю

Челябинские рекрутеры 21 мая, в День защиты от безработицы, рассказали о том, как правильно презентовать себя соискателю на рынке труда, чтобы не было отбоя от работодателей. О правилах составления успешного резюме и основных ошибках при поиске работы — в материале ИА «Первое областное».

«Успешное резюме — это то резюме, где соискатель грамотно себя позиционирует. На это влияет несколько факторов. Во-первых, необходимо четко сформулировать профессиональные качества, указать компетенции, опыт работы. К примеру, директор по маркетингу, который умеет развивать новые проекты, обладающий компетенциями — формировать бюджет проекта, команду, вести отчетность по проделанной работе. Во-вторых, важна четкая структура, последовательность и логичность», — считает управляющий партнер рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко.





По словам Екатерины Карпенко, ошибкой будет неумение выделить в резюме результаты своей деятельности. Чаще соискатели пишут только функционал — вел управленческий учет, исправлял ошибки за предыдущего бухгалтера, но мало кто позиционирует свою результативность. Здесь нелишним будет прикрепить к резюме рекомендательные письма от предыдущего работодателя или указать контакты, кому можно направить по вам запрос.





«Одна из самых частых ошибок — нерелевантное, не подчеркивающее достоинства соискателя, не деловое фото. Некоторые публикуют фото по остаточному принципу, не воспринимая как маркетинговый инструмент самопродвижения»,— уточнила Екатерина Карпенко.

По словам рекрутера Антонины Воронцовой, прикреплять к резюме необходимо имиджевое фото в деловом стиле. Не должно быть снимков с отдыха, из семейного архива и тем более с вечеринок.

«Я считаю, первое, что нужно сделать соискателю, — поставить себя на место работодателя, чтобы понять, на какие факты из вашей жизни и карьеры он бы обратил внимание при поиске сотрудника. В резюме необходимо максимально полно перечислить свои компетенции. Работодатель или рекрутер ищет работника, как правило, на платформах и сервисах с многочисленными резюме, вбивая в поисковик ключевые слова. Вот их-то и нужно обязательно указывать в резюме», — говорит Антонина Воронцова.





Если человек готов к переезду в другой город или регион, об этом нужно указать в резюме, перечислив конкретные территории, куда возможен переезд. Обязательно указывать курсы повышения квалификации и профподготовки. В топ-3 правил для подготовки успешного резюме, по мнению рекрутеров, входит персонализация (в том числе наличие делового фото), наличие ключевых слов — перечисление компетенций, полнота резюме — указание информации о хобби, курсах обучения и профподготовки, грамот и наград.

«Сегодня дефицит кадров на рынке труда настолько большой, что есть все шансы найти выгодное место работы в крупном российском холдинге, куда раньше было трудно попасть. В последние годы выросло количество переездов на работу в Москву, Санкт-Петербург, крупные промышленные города», — говорит Антонина Воронцова.





По ее словам, не стоит указывать в резюме те компании или предприятия, где проработал 2—3 месяца. Работодатели сегодня на это обращают особое внимание, поскольку большинство заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве.

«Чтобы увеличить охват аудитории, можно на интернет-ресурсах размещать несколько резюме сразу на разные должности. И лучше в начале поиска работы самому заниматься рассылкой резюме, чем делать это через агентства, службы занятости. Если не получается добиться результата, то стоит обратиться за помощью к профессионалам», — знает эксперт.

Акцент в резюме стоит сделать на узкой специализации, если она есть. Поскольку сегодня самые востребованные работники — это узкие специалисты в своей отрасли.

«Больше всего просмотров набирают резюме от обладателей уникальных компетенций, востребованных на рынке труда. У такого специалиста может быть резюме — пара предложений, но его все равно примут на работу. Сегодня это ИТ‑специалисты, программисты, разработчики софта, руководители группы проектов. Такие соискатели чаще всего закрывают свои резюме от просмотров и откликаются только на те вакансии, которые им интересны. По нашей статистике, хорошим ИТ‑специалистам в неделю поступает до 30 предложений о трудоустройстве. Последние два года к высокой категории добавились еще и инженерно-технические специальности, рабочие профессии», — поясняет Екатерина Карпенко.

В настоящее время в регионе фиксируется рекордное снижение уровня безработицы. По данным на 16 мая, на учете состоит 7881 безработный, при том что работодателями предлагается 48 896 вакансий. Уровень безработицы составляет в Челябинской области — 2,1, что является рекордно низким показателем. Как правило, в случае завершения карьеры в одной организации соискателю сегодня не составляет труда найти работу в другой.