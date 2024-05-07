В Челябинской области закрепился тренд на снижение уровня безработицы

Число безработных сократилось до 8,6 тысячи человек

В Челябинской области закрепился тренд на снижение уровня безработицы. Число безработных сократилось в регионе до 8,6 тысячи человек (0,47%), сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«По итогам первых четырех месяцев 2024 года, тенденция к снижению уровня безработицы в нашем регионе сохраняется. Количество зарегистрированных безработных составило 8,6 тысячи человек, для сравнения: на 1 мая 2023 года было зарегистрировано 12,7 тысячи человек, на 1 мая 2022 года — 17,9 тысячи человек», — говорится в исследовании.

Уровень безработицы по итогам четырех месяцев составил 0,47% (в 2023 году — 0,71%, в 2022 году — 0,97%). Количество вакансий достигло 47,2 тысячи единиц (в 2023 году — 37,6, в 2022 году — 30,8 тысячи единиц).





Коэффициент напряженности в январе — апреле составил 0,22 (в 2023 году — 0,38, в 2022 году — 0,67). Стабильность на рынке труда обеспечивается низким уровнем безработицы, что положительно влияет на развитие экономики.

Однако на длительном промежутке времени низкий уровень безработицы может способствовать ускорению текучести кадров из-за высокой конкуренции среди работодателей за опытные кадры.