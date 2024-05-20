Треть вакансий в Челябинской области представлена сферой промышленности

В регионе наблюдается дефицит рабочих кадров

В Челябинской области количество вакансий в промышленной сфере составляет 37% в общем банке предложений работодателей. На заводах сегодня востребованы инженерно-технические специальности, сообщил первый замначальника главного управления по труду и занятости населения области Александр Шегуров.

В настоящее время в регионе фиксируется рекордное снижение безработицы. По данным на 16 мая, на учете состоит 7881 безработный, предлагается 48 896 вакансий. При этом уровень общей безработицы составляет в России в среднем 2,7%, а в Челябинской области — 2,1%, что в обоих случаях является рекордно низким показателем.

На рынке труда наблюдается дефицит кадров, особенно он ощутим в сфере промышленности. На Южном Урале установился рынок труда соискателя, работодатели многое делают, чтобы найти сотрудников и заинтересовать их в долгосрочном сотрудничестве. В том числе за счет увеличения размера заработной платы.

С начала 2023 года средняя зарплата по вакансиям выросла в полтора раза.

«Средние данные по поступающим вакансиям демонстрируют рост заработной платы. Если в начале 2023 года эта цифра составляла 33 тысячи рублей, то к концу года уже 43 тысячи. К началу 2024 года работодатели предлагают в среднем 56 тысяч рублей», — рассказал Александр Шегуров в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом.

Инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в Челябинской области.

«В регионе неуклонно растет число вакансий в промышленности, сейчас оно составляет 37% процентов от общего количества. Так как регион промышленный, инженерно-технические специальности всегда будут востребованы и всегда будут высоко оплачиваться», — отметил эксперт.

Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени в области нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру станочники.