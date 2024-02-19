Промышленники оценили визит Владимира Путина на Южный Урал

Директора трех заводов — о самом важном, что услышали от главы государства

На прошлой неделе Челябинск с рабочим визитом посетил президент РФ Владимир Путин. За поездкой главы государства особенно пристально следили промышленники региона. Чем запомнился им этот визит и какой посыл они прочитали в словах президента, рассказали руководители крупнейших предприятий региона.





Генеральный директор ММК Павел Шиляев отметил, что президент обратил внимание на вопросы импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета страны, а также на укрепление и развитие кадрового потенциала.

«ММК реализует несколько крупных инвестиционных проектов, направленных на замещение импортных поставок машиностроительной и литейно-кузнечной продукции. Эти проекты реализуются при финансовой поддержке Фонда развития промышленности Министерства промышленности РФ. Также совместно с российскими автомобилестроителями мы осваиваем производство комплектующих для новых марок автомобилей. Эти проекты открывают перед нами новые возможности, позволяют создавать новые рабочие места и осваивать новые компетенции», — говорит гендиректор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев.

Руководитель комбината считает, что выводить производство на новый технологический уровень и решать современные производственные задачи невозможно без квалифицированных кадров. Вопросы, связанные с подготовкой рабочих рук, актуальны для всех российских предприятий, поэтому очень важно, что им уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне.

«Погруженность президента в эту тематику, понимание того, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед нами в решении кадровых вопросов очень важны — без системной работы и поддержки государства не обойтись. Как отметил Владимир Путин, только совместная работа учебных заведений, промышленных предприятий и федеральных ведомств даст необходимый эффект», — добавил Павел Шиляев.





Для «ЧТЗ-Уралтрак» было важным услышать, каким глава государства видит будущее оборонной промышленности — на ближайшие пять, десять лет.

«Владимир Владимирович отметил, что заказы будут, и работы предстоит много. Мы уже кратно нарастили объемы по выпуску дизельных двигателей, и продолжим наращивать темпы в соответствии с потребностями Министерства обороны России, доказывая, что Урал был и остается опорным промышленным краем державы. Безусловно, самой актуальной для нас темой является продолжение модернизации производственных площадок», — говорит врио генерального директора ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Елена Тихомирова.

По словам Елены Тихомировой, в 2023 году предприятие получило комплексную поддержку от государства, что позволило модернизировать производственные площадки, обучить молодые кадры и усилить программу наставничества. Совместно с ЮУрГУ завод вошел в федеральный проект Передовые инженерные школы «Сердце Урала», который позволит развивать челябинскую школу дизельного двигателестроения, а также подготовить молодых конструкторов для работы над созданием новых моделей двигателей специального и гражданского назначения.



Находясь в Челябинске, Владимир Путин провел совещание по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности. Эта тема весьма актуальна для всей страны в целом и для Южного Урала в частности.

«Сегодня внедрен ряд мер государственной поддержки, которыми предприятия области активно пользуются. Так, УКВЗ будет предоставлено льготное финансирование от Фонда развития промышленности Челябинской области на приобретение двух токарных станков с числовым программным управлением. Вместе с тем УКВЗ обратился за получением и других мер господдержки, которые будут направлены на строительство нового сборочного цеха, техническое перевооружение производства и модернизацию производственных мощностей. Это позволит увеличить объемы производства легкорельсового транспорта и продукции для нефтегазового сектора, чтобы обеспечить растущий спрос в рамках процесса импортозамещения», — заявил Роман Новиков, генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода, входящего в Госкорпорацию «Роскосмос».

Напомним, что в ходе рабочего визита в Челябинск президент России Владимир Путин посетил первый в России завод по производству промышленных роботов на территории ЧКПЗ, а также промышленные площадки индустриального парка «Станкомаш»: президент ознакомился с работой цеха механообработки Промышленной группы «КОНАР» и предприятия «Транснефть Нефтяные Насосы».