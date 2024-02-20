Челябинская компания после визита Владимира Путина рассказала о вовлечении молодежи в техническую отрасль

Студентов могут готовить в рамках программы интернатуры

В промышленной группе «Метран» после визита в Челябинск президента России Владимира Путина рассказали о том, как предприятие вкладывается в молодежь и взращивает новые кадры. Как уточнил директор по стратегическому развитию АО «ПГ „Метран“» Дмитрий Иосифов, детей начинают вовлекать в техническое направление с 12 лет.



«Мы видим, что на уровне правительства РФ и президента понимают проблему, связанную с инженерными кадрами. Государство работает над программами, которые выстраиваются в связанный трек развития одаренных детей со школьной скамьи до сотрудников технологических и инновационных предприятий», — сказал Дмитрий Иосифов.

Однако без привлечения промышленников результат, по его словам, может быть далек от реальных потребностей.

«Группа компаний „Метран“ работает над престижем инженерных профессий и вкладывает ресурсы в вовлечение детей в технические направления, начиная с 12 лет и продолжая до выпуска из вуза, где у них есть возможность попасть в нашу программу интернатуры», — обратил внимание руководитель.

Он также прокомментировал совещание по инвестиционным проектам, на котором затронули планы по развитию радиоэлектронной промышленности и сегмента производства средств производства.

«Я считаю, что это выведет нашу отрасль промышленности на новый уровень взаимосвязи технологических процессов внутри страны. И как было правильно замечено, выпускать абсолютно все на одной площадке или в рамках одной страны — невозможно, но у нас в стране должны быть собственные „технологические ключи“, для контроля базовых технологий и технологических преимуществ. „Метран“ в свою стратегию заложил аналогичный подход, который подразумевает выстраивание кооперационных цепочек и развитие собственных ключевых технологий», — сказал Дмитрий Иосифов.

Посещение Владимиром Путиным «Завода роботов» подтверждает, что развитие страны связано с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности. А также с вовлечением в производство молодых ученых и инженеров, отметил директор по стратегическому развитию НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин.

«Встреча президента со студентами и сотрудниками промышленных предприятий региона показала, насколько важна для людей возможность самореализации», — сказал Евгений Чупин.

Он добавил, что с введением санкций инженерная школа и наукоемкие предприятия стали переживать расцвет, так как появились новые цели и задачи.

«Отдельным большим пунктом можно выделить нацеленность профильных федеральных и региональных министерств и институтов развития на создание максимально благоприятной среды для развития промышленных и высокотехнологичных компаний. Были затронуты темы повышения производительности труда и уровня автоматизации производств — все это говорит о коренном сломе в промышленной политике. Теперь мы сами все можем и будем делать, причем на самом высоком уровне, конкурируя с мировыми грандами», — подытожил Евгений Чупин.

Отметим, в Челябинской области реализуется федеральная программа «Профессионалитет». Она направлена на взращивание высококвалифицированных специалистов.

Напомним, во время рабочего визита в Челябинск президент России Владимир Путин посетил первый в России завод по производству промышленных роботов на территории ЧКПЗ, а также промышленные площадки индустриального парка «Станкомаш»: президент ознакомился с работой цеха механообработки Промышленной группы «КОНАР» и предприятия «Транснефть Нефтяные Насосы».

