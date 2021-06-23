Челябинская область вошла в список пилотных регионов для модернизации социальной сферы

На Южном Урале реализуют новый проект Агентства стратегических инициатив

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. На встрече обсуждалось участие региона в проекте АСИ «Национальная социальная инициатива». Южный Урал вошел в топ-15 субъектов РФ, где будет реализовано это новое направление, сообщает пресс-служба областного правительства.

Механизмы Национальной социальной инициативы направлены на выявление и устранение барьеров при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. Также в рамках реализации проекта планируется создать систему мониторинга и обмена лучшими практиками в сфере социального обслуживания. Алексей Текслер обсудил со Светланой Чупшевой и вопросы взаимодействия в области туризма, применение и обмен лучшими практиками цифровой платформы АСИ «Смартека». Челябинская область входит в число регионов — лидеров по внедрению социальных инноваций с использованием этой цифровой платформы.

«Мы много практик из „Смартеки“ внедрили у себя в регионе и в этом году поставили задачу не просто изучать и применять практики, но и тот опыт, который мы наработали и который был одобрен, подтвердил свою эффективность, тиражировать, чтобы и другие регионы страны могли его использовать», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил АСИ за совместную работу по совершенствованию механизмов инвестиционного развития, что позволило Челябинской области улучшить свои показатели в инвестиционном рейтинге. Как подчеркнул губернатор, работа в этом направлении продолжается. На недавнем совещании с главами городов и районов области был вновь актуализирован вопрос о важности привлечения инвестиций и создания благоприятного климата.

«Мы подключаем не только правительственные структуры, но и структуры муниципалитетов, чтобы в территориях активнее внедрять лучшие практики, совершенствовать и упрощать администрирование, снижать барьеры. Речь идет о комплексной работе — от самозанятых до крупных и средних предприятий. Для глав привлечение инвестиций — один из основных показателей их эффективности», — сказал Алексей Текслер.

«Сегодня действительно важно (и об этом говорил президент), чтобы главы субъектов по методологии национального рейтинга проводили аналогичные рейтинги и давали оценку муниципалитетам. Мы готовы поделиться с вами подходами. Очень важно, чтобы главы муниципальных образований сегодня также видели своей главной задачей работу с инвесторами и по сопровождению инвестпроектов, и по части выдачи различных разрешительных документов, лицензий, такую же работу выстраивали в территориях», — отметила Светлана Чупшева.

Напомним, Челябинская область по итогам 2020 года заняла девятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. По итогам 2019 года Челябинская область была на 25-м месте. Высокой оценки удалось достигнуть благодаря курсу на привлечение инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на Южном Урале.