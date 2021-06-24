Суд подтвердил картельный сговор дорожников в Челябинской области почти на 1 миллиард рублей

Компании будут обжаловать решение

Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России о картельном сговоре на дорожных торгах в Челябинской области. Речь об антиконкурентном соглашении, которое в 2019 году якобы заключили компании «ЯКК» (Челябинск) и «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород). Сумма контракта, который вызвал подозрение антимонопольной службы, — 827 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно судебным документам, «ЯКК» и «Нижавтодорстрой» участвовали в конкурсе на ремонт 18 дорог в Челябинске. Деньги выделялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Установлен факт электронной переписки между участниками, документы на аукцион направляли одни и те же сотрудники. В итоге «ЯКК», который не победил в торгах, выполнял 50% работ по нему.

Контракт с «Нижавтодорстроем» в 2019 году был заключен с отставанием на 2,5 месяца из-за того, что Челябинское УФАС дважды отменяло результаты торгов. Заказчиком закупки выступало управление дорожного хозяйства Челябинска. По условиям договора, подрядчик должен был до октября отремонтировать 18 улиц и нанести дорожную разметку. Контракт был под наблюдением антимонопольного ведомства. В итоге договор на 827,7 млн рублей заключили с «Нижавтодорстроем» только 12 июня. Работать пришлось в авральных темпах.

Факт сговора на торгах по ремонту челябинских дорог — один из трех, фигурировавших в решении ФАС России. Во всех случаях участником является «Нижавтодорстрой». Антимонопольное ведомство также выявило нарушения при ремонте дорог в Нижнем Новгороде.

Заместитель гендиректора «Нижавтодорстроя» Александр Сидорук сообщил ИА «Первое областное», что компания не согласна с решением ФАС России и будет обжаловать вердикт первой инстанции в апелляционном суде.

«Точно будем обжаловать. Мы были подрядчиком по контракту, „ЯКК“ — подрядчиком. Там никакого сговора не было. В итоге в конкурсе они не участвовали, были только мы. Контракт заключили с отставанием. Три месяца улетели. Чтобы нагнать сроки, Нижний Новгород нанял местную компанию, которая уже работала. У нас одна бригада была с „ЯКК“. Проблем не было. Как раз успели вовремя. Это мог бы быть „Южуралмост“ или „Дорстройтехлизинг“. С кем договорились по цене и по срокам, с тем и работали», — прокомментировал Александр Сидорук.

По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Нижавтодорстрой» принадлежит Усику Петросяну. В 2020 году выручка компании составила 2,5 млрд рублей. За десять лет подрядчик выиграл 161 контракт на ремонт муниципальных, региональных и федеральных дорог на общую сумму 15 млрд рублей. В прошлом году компании досталось десять контрактов на 3,5 млрд рублей. Все работы фирма проводила в Нижегородской области.

Челябинское ООО «ЯКК» после скандалов с некачественным ремонтом дорог переименовалось в «Уралдорстрой». Владельцем и директором является Нвер Колозян. Фирма работает на рынке муниципального заказа с 2012 года. Подрядчик выполнял 78 контрактов на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Как сказано в решении ФАС России, дело о картельных сговорах «Нижавтодорстроя» с нижегородскими компаниями и челябинской «ЯКК» направили в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Материалы находятся на рассмотрении с июля 2020 года.

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что чиновники предпринимали попытки для включения ООО «Уралдорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. По данным администрации, в 2019 году компания предоставила поддельную банковскую гарантию при участии в конкурсе на ремонт дорог. В 2021 году подрядчик заявился на два аукциона, но указал ложные сведения о наличии производственных мощностей. Мэрия дважды просила антимонопольное ведомство отстранить компанию от торгов. УФАС отказало и в 2021 году обязало комитет дорожного хозяйства заключить контракт на ремонт дорог с «Уралдорстроем».

«Нарушение антимонопольного законодательство могло быть исключено, в случае включения сведений о недобросовестном поставщике в реестр антимонопольным органом еще в 2019 году. Учитывая практику рассмотрения УФАС споров с участием ООО „УралДорСтрой“, участник считает возможным и дальше безнаказанно принимать участие в конкурсных процедурах, допуская нарушения действующего законодательства», — заявили в мэрии.