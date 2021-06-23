В Магнитогорске развернули третью госпитальную базу для больных коронавирусом

Инфицированных разместят в горбольнице № 2

В Магнитогорске Челябинской области разворачивают третью госпитальную базу для больных коронавирусом в городской больнице № 2. Там для инфицированных пациентов выделили 100 коек. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий сейчас»,— добавили в ведомстве.

Таким образом, на сегодняшний день больных коронавирусом в Магнитогорске принимают в городской больнице № 1 имени Г. И. Дробышева, «Центре охраны материнства и детства» и горбольнице № 2. Все учреждения обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

В последние несколько дней ситуация с коронавирусом осложнилась как на Южном Урале, так и по всей России. Накануне, 22 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов констатировал наступление третьей волны коронавируса и отметил, что рост заболеваемости наблюдается в крупных городах области — Челябинске, Магнитогорске, Миассе и других. Алексей Текслер поручил уделить особое внимание контролю соблюдения противоэпидемиологических мер в общественных местах и увеличить темпы вакцинации.