В Челябинской области упростят получение социальных услуг

Новый федеральный проект поможет улучшить качество жизни южноуральцев

В Челябинске 7 и 8 июля проходила первая выездная сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) о внедрении национальной социальной инициативы (НСИ), сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Южный Урал для проведения мероприятия выбран не случайно. Регион является одним из первых в России, где будет реализован новый проект АСИ. Идею его созданию предложили год назад на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. После совещания президент России Владимир Путин поручил реализовать концепцию по всей стране. Национальная социальная инициатива призвана повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, сделать поддержку адресной и в целом улучшить качество жизни россиян.

На сессии АСИ два дня отрабатывались механизмы действий в жизненных ситуациях, с которыми часто сталкиваются люди. Для Челябинской области выбрали три «сценария» из десяти: обращение в центры занятости вышедших из тюрем людей, получение высокотехнологичной помощи в сфере кардиологии, надомное обслуживание людей без родственников и перенесших инсульт. Авторы НСИ отмечают, что за каждым человеком, столкнувшимся с одной из проблем, стоят тысячи людей с такими же трудностями, поэтому принцип действий в каждом конкретном случае будет полезным для многих граждан, они смогут понимать, куда следует обращаться. Кроме того, обсуждается четвертый проект — по сопровождению людей с ментальными нарушениями от рождения до взрослого возраста.





«Мы разбираем несколько жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди. Например, у мужчины 42 лет, который никогда не обращался к врачу-кардиологу, закололо в груди. Какой путь он должен пройти в системе здравоохранения и соцзащиты? Мы собираем карту пользовательского пути. Некоторые решения, которые мы примем, будут носить сервисный характер. Это простое уведомление о том, что нужно сделать, а также принципы обслуживания, например в поликлинике. Другой блок — это технологии, которые должны еще больше упростить получение любой государственной услуги в социальной сфере, — цифровые сервисы, CRM, персональная медицина. Третий блок — это нормативные решения, региональные и федеральные. Социальная сфера очень запротоколирована, поэтому нужно понять, какие протоколы мешают», — пояснила директор практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева.

По словам представителя Агентства социальных инициатив, «в Челябинской области есть колоссальный задел по выстраиванию процессов в социальной сфере, а региональная власть максимально включенная». Во время визита в регион директор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Алексей Текслер договорились о том, что Южный Урал войдет в число «пилотов», где запустят проекты национальной социальной инициативы. Для проработки всех вопросов создан местный штаб, состоящий из представителей некоммерческих организаций, отраслевых экспертов, специалистов сферы здравоохранения, соцзащиты и рынка труда.

«Мы подали заявку на конкурс АСИ на индивидуальное сопровождение в рамках национальной социальной инициативы. Заявка была поддержана. Это очень важно, потому что зачастую за формальными стандартами мы теряем человека, который имеет свои особенности, который имеет проблемы при обращении в органы государственной власти. Мы предложим алгоритмы, которые необходимо отработать, чтобы упростить процедуры, например обращение в службы занятости, получение надомного обслуживания и высокотехнологичной медицинской помощи. НСИ — это клиентоцентричный подход, формирование услуги исходя из потребностей человека», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.





Внедрение принципов национальной социальной инициативы поможет социальной сфере «развернуться» к человеку. Например, организацию обслуживания на дому планируется перевести в беззаявительный порядок. Директор практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева отметила, что в регионах специфика жизненных ситуаций разная, везде свои особенности. Поэтому задача НСИ — разработать механизм клиентоориентированности, индивидуальный и, самое главное, полезный маршрут для каждого случая. Причем удовлетворенность должна быть как у потребителей услуг, так и у специалистов, которые их оказывают.

Национальная социальная инициатива важна не только для социальной сферы региона. Новый проект Агентства социальных инициатив положительно скажется и на экономике Челябинской области через создание комфортной среды для жизни и работы. Это поможет, в частности, прекратить миграционный отток.

«Основная цель Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года — это рост благосостояния, качества и продолжительности жизни населения региона. Все, что мы делаем, в том числе и с точки зрения экономики — развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, создание и улучшение инфраструктуры, — это все для человека. Каждый рубль инвестиций направлен на то, чтобы повысить качество жизни людей на Южном Урале. Текущий федеральный тренд — переход от экономических показателей к качественной оценке того, как при реализации государственной политики меняется жизнь людей на протяжении всей жизни. Человек, сталкиваясь с получением той или иной услуги, должен чувствовать комфорт и уверенность. Национальная социальная инициатива поможет апробировать набор критериев, которые будут способствовать положительной динамике этих изменений», — подчеркнула министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.





Итогом двухдневной сессии АСИ в Челябинске стало создание дорожной карты по реализации целевых моделей национальной социальной инициативы. В течение двух недель документ будет сформирован, после этого его представят на утверждение директору Агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Затем начнется непосредственное внедрение принципов НСИ. Конечной целью реализации проекта является удовлетворенность граждан качеством получения социальных услуг. Чтобы понять, достигнуты ли задачи, будет проведено социологическое исследование.