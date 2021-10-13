Прокуратура требует отремонтировать дорогу к нацпарку «Зигальга»

Судебный иск адресован министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Прокуратура выявила нарушения требований ГОСТа при эксплуатации автодороги Первуха — Меседа — Тюлюк. Она покрыта ямами, повреждены ограждения, не некоторых участках отсутствуют дорожные знаки и сигнальные столбики, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кроме того, на пешеходных переходах вблизи остановок, расположенных на 17-м, 22-м, 29-м км автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым отсутствует стационарное освещение.

«Прокуратура области обратилась в суд с иском к министерству дорожного хозяйства и транспорта региона о возложении обязанности устранить указанные нарушения. Решением Советского районного суда Челябинска от 16 июля требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу, исполнение находится на контроле в прокуратуре региона.

Напомним, весной жители села Тюлюк пожаловались на ямы, которые размыло паводком. На дороге образовались провалы. На днях южноуральцы вновь обратились с просьбой исправить ситуацию с дорогой, так как передвигаться по ней опасно, в село не могут проехать пожарные и сотрудники скорой помощи.