Челябинская область стала лидером среди регионов России по объему экспорта в Узбекистан

Год назад Южный Урал занимал третье место

С января по август 2021 года экспорт из Челябинской области в Узбекистан увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 365,7 млн долларов. По объему поставок регион стал лидером по России. Год назад Южный Урал занимал третье место после Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

«В целом у Челябинской области и Узбекистана налажено тесное сотрудничество. В последние годы ведется активная работа с такими регионами, как Ташкент, Наманганская и Самаркандская области, есть взаимный интерес с Джизакской областью», — отмечают в министерстве экономического развития области.

Наиболее заметно выросли поставки средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного, — в 3,9 раза. На 75% увеличился экспорт черного металла, на 26,5% — изделий из черного металла.

В целом с января по август 2021 года из региона отправлено продукции на 4,8 млрд долларов, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Импорт за восемь месяцев вырос на 55,2% (2,3 млрд долларов) к январю-августу прошлого года. В целом внешнеторговый оборот вырос на 75,5%.

Отметим, в Челябинской области на базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты создан региональный Клуб экспортеров. В рамках объединения руководители предприятий и организаций, продвигающих свои товары и услуги на мировой рынок, а также представители институтов поддержки экспорта будут обсуждать экспертизы, формировать предложения по улучшению механизмов государственной поддержки, стимулированию экспортной деятельности в регионе.

С 2019 по 2021 год в регионе выросло число компаний-экспортеров. Поставщиков продукции за границу в Челябинской области стало больше на 500 единиц, всего их в области насчитывается около 2 тыс. Продукция поставляется в 129 стран мира.