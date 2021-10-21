В Челябинске вынесли приговор ветеринару по делу о взятке от коммерсантов

Виновный оформлял сопроводительные документы на мясную продукцию

Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении ветеринарного врача ОГБУ «Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». Он признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый оформлял ветеринарные сопроводительные документы на мясную продукцию без фактической ее проверки. От предпринимателей он получил за это более 600 тысяч рублей в период с 2018 по 2019 год. В отношении врача были возбуждены уголовные дела по части 3, пункту «в», части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

«В ходе расследования прокурором с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину в предъявленном обвинении он признал в полном объеме, изобличив взяткодателей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Советский районный суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.