Руководство челябинского строительного колледжа наказали за тараканов в столовой

Прокуратура города и Роспотребнадзор проверили студенческий общепит

Прокуратура Курчатовского района Челябинска нашла нарушения в организации питания студентов строительного колледжа. Надзорное ведомство вместе со специалистом Роспотребнадзора провело проверку в Челябинском государственном колледже «Рост» по сигналу посетителей подведомственной столовой. Клиенты увидели тараканов на оборудовании общепита и написали об этом в Сети. По данным прокуратуры, директору колледжа внесли представление, а на завпроизводством возбудили административное дело.

Тараканов на кассовом аппарате столовой посетители заметили еще в конце сентября. После сигнала от посетителей в Сети и региональных СМИ в общепит с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора и районной прокуратуры. Проверяющие нашли нарушения в организации питания. Перед глазами ревизоров предстала еще и грязная посуда.

«Проверка показала, что в образовательной организации контроль за соблюдением санитарных норм и правил при организации питания надлежащим образом не осуществлялся, что повлекло нарушения прав учащихся на охрану здоровья и безопасные условия обучения», — прокомментировали в прокуратуре.

По результатам проверки на заведующую производством возбуждено административное дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Директору колледжа «Рост» внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.