Челябинский аэропорт возобновил работу

Ночью Курчатов закрыли из-за снегопада

В Челябинске в ночь на 21 октября из-за непогоды закрыли аэропорт. Сейчас он возобновил свою работу в штатном режиме.

«Задержано 10 рейсов на вылет. Расчистка взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов от мокрого снега велась на протяжении всего периода снегопада, что позволило открыть аэропорт в 6:30 утра. Четыре рейса, направляющихся в Челябинск, сели на запасной аэродром в Кольцово, еще три были задержаны в городах отправления до возобновления работы аэропорта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Напомним, утром 21 октября в челябинском аэропорту произошла массовая задержка рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями.