Челябинская область получит 2,8 млн рублей на развитие сельского туризма

Эксперты называют это направление перспективным

Челябинская область получит 2,77 млн рублей на развитие сельского туризма. Распоряжение о распределение субсидий по регионам на 2023 год подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон о сельском туризме вступил в силу 1 января 2022 года. Направление подразумевает посещение сельской местности и малых городов ради отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, бесплатного участия в сборе урожая или знакомства с работой ферм или теплиц.

На развитие сельского туризма Челябинская область в 2022 году получала более 1 млн рублей. Средства направляли на гранты фермерам. В текущем году отбор в рамках конкурса «Агротуризм» уже прошел. На полученные деньги производители сельхозпродукции могут открыть на своих подворьях комфортные мини-отели и научить городских гостей пасти овец, собирать урожай, вышивать народные узоры, плести ковры.

В Челябинской области сельским туризмом уже занимаются пони-ферма «Пинто-Бриз» в Сосновском районе, хозяйство «Лукошко» в Аргаяшском районе, частные подворья в Нагайбакском, Пластовском и Чесменском районах. В нашем регионе, кстати, направление является одной из приоритетных отраслей экономики, в отношении которых предусмотрены меры господдержки.

По оценке экспертов, отечественный рынок агротуризма еще очень мал и его объемы пока не превышают 2%, но перспективы огромны. Новое направление развития для фермерских хозяйств позволит привлечь на село молодые кадры.

В несколько субъектов Федерации в 2023 году направят суммарно 498,5 млн рублей. Наибольшие субсидии получат Омская (26,3 млн рублей), Нижегородская (22,8 млн рублей) и Липецкая (20,3 млн рублей) области.

Информагентство «Первое областное» делало подборку пяти мест для сельского туризма в Челябинской области. Мы рассказывали, где можно копать картошку, таскать воду из колодца, убирать за животными.