Фермеры Челябинской области займутся развитием агротуризма

В 2022 году на эти цели в регионе направят более 1 млн рублей

Южноуральские фермеры займутся развитием агротуризма: такие возможности открывает перед ними новый закон о сельском туризме, который вступил в силу 1 января 2022 года.

В Челябинской области в этом году на агротуризм планируется направить более 1 млн рублей в виде грантов фермерам, желающим попробовать себя в новой роли. В региональном Минсельхозе уже разрабатывают порядок предоставления грантов фермерским хозяйствам.

Предполагается, что производители сельхозпродукции откроют на своих подворьях комфортные мини-отели и станут учить городских гостей пасти овец, собирать урожай, вышивать народные узоры, плести ковры и многое другое.

Новый закон уточняет понятие сельского туризма, поскольку ранее такого термина не было ни в одном нормативном акте. Под ним подразумевается посещение сельской местности и малых городов ради отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, бесплатного участия в сборе урожая или знакомства с работой ферм или теплиц.

Фермеры смогут на законных основаниях оказывать услуги туристам, в том числе предлагать им размещение в гостиницах и разные виды досуга. Также в законе предусмотрена государственная поддержка сельского туризма в виде распределения грантов.

По оценке экспертов, в настоящее время отечественный рынок агротуризма очень мал и его объемы пока не превышают 2 процентов, но перспективы огромны. К тому же новое направление развития для фермерских хозяйств позволит привлечь на село молодые кадры.

«Молодые люди сегодня крайне неохотно идут работать на село, надеемся, что реализация новых проектов в сфере агротуризма Челябинской области позволит привлечь молодежь в фермерские хозяйства. Это очень важно, чтобы у молодых людей появлялись новые стимулы работать на селе, чтобы был интерес к самому процессу. Многие фермеры региона уже активно откликнулись на идею создания туристических проектов в АПК, им это интересно», — говорит председатель Союза К(Ф)Х Челябинской области Анна Таскаева.

По ее словам, о желании развивать агротуризм на селе уже заявили фермерские хозяйства Сосновского и Чебаркульского районов области. После старта заявок на конкурс по распределению грантовой поддержки число желающих еще увеличится.