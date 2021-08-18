Сельский туризм в Челябинской области внесут в перечень приоритетных направлений

Эту сферу в регионе будет регулировать государство

Комитет Законодательного собрания Челябинской области одобрил поправки в региональный закон о туризме. В список приоритетных направлений планируется внести сельский туризм. Решение должно быть принято в связи с изменениями федерального законодательства. Об этом на заседании сообщил председатель комитета по экономической политике ЗСО Евгений Илле.

К приоритетным направлениям государственного регулирования туристской деятельности уже относятся внутренний, въездной, социальный, детский и самодеятельный туризм. Согласно федеральному законодательству, сельский туризм — это «туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек». Развивать агротуризм смогут сельхозпроизводители. Законодательное регулирование поможет выделять предпринимателям государственные субсидии на развитие этого направления.

Челябинская область в этом году стала первооткрывателем нового вида поддержки для сельского микробизнеса — шоп-туров. Первый тур по сельским территориям был проведен в этом году в феврале в Кунашакский район. Городские жители, они же — в меру состоятельные покупатели, по заранее разработанному маршруту под руководством экскурсоводов посещают несколько сельских поселений, а в них — сельские ярмарки, рынки, пекарни, подворья и фермы.

Принимать решение о включении агротуризма в список приоритетных направлений депутаты будут на очередном заседании ЗСО 26 августа.