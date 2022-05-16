Селфи со страусом и ночевка в поле: в Челябинской области набирает популярность сельский туризм

Вместо контактных зоопарков фермеры создают познавательные агротуры

Фермеры Челябинской области осваивают новую профессию туристических менеджеров, не покидая собственное подворье. Такую возможность им предоставил новый закон о сельском туризме, который вступил в силу с 1 января 2022 года. От контактных зоопарков во многих хозяйствах давно отказались, разработав собственные программы стопроцентного погружения в сельскую жизнь. Лучшие из них в этом году получат гранты более 1 млн рублей от Минсельхоза Челябинской области на дальнейшее развитие бизнеса. ИА «Первое областное» выяснило, какие развлечения на селе можно опробовать уже сегодня.

Селфи со страусом

Страусиные фермы бьют рекорды по популярности в агротуризме: только в Чебаркульском районе их насчитывается более пяти штук. С одной стороны, это классический птицепром с высокой рентабельностью, позволяющий организовать безотходное производство: спросом пользуются не только мясо, яйца и страусиные перья, но и кожа, когти и даже кости. С другой стороны — сплошная экзотика, поскольку лучшего экспоната весом 150 кг и высотой почти три метра для селфи на селе не найти.

«Мы не только можем показать экзотическую птицу и дать ее покормить. Разработаны познавательные программы, мастер-классы, проводятся дегустации натуральных продуктов питания. Туры предусмотрены для всех возрастных категорий, но взрослым у нас порою даже интереснее, чем детям», — говорит владелец фермы «Долина страусов» в Чебаркульском районе Михаил Бижов.

По его словам, акцент в агротурах делается на новых знаниях и умениях, которые получают посетители фермы, хотя селфи со страусом никто не запрещал. В этом году планируется разместить глэмпинг-парк вблизи фермы, чтобы посетители могли оставаться на туры выходного дня на ферме. Зачастую на страусиных фермах проживают и другие животные, на которых также интересно посмотреть гостям.

«Кроме страусов есть верблюд, медведь и даже рысь. Экскурсии для гостей фермы у нас проводят экскурсоводы, что можно встретить далеко не в каждом хозяйстве, работающем в сфере агротуризма. Ежегодно ко Дню защиты детей приглашаем аниматоров, цирковых артистов, чтобы организовать для детей настоящее шоу», — рассказывает владелец «Страусзоопарка» (входит в туркластер «Синегорье») Марсель Хакимов.

https://vk.com/strauszoopark



По его словам, сейчас на территории фермерского хозяйства проводятся экскурсии, мастер-классы, но не ведется непосредственно производство продуктов питания. Несколько лет назад было принято решение приостановить сельхозпроизводство на неопределенный срок.

Гранты на подмогу

Полноценное развитие агротуризма невозможно без комфортного размещения гостей, пусть даже на короткий срок. Поэтому многие участники рынка задумываются о строительстве сезонных палаток или же более комфортабельных круглогодичных номеров для постояльцев на фермах.

«Агротуризм — новая сфера деятельности, которая только начинает свое активное развитие в регионе. Но эта отрасль требует со стороны фермеров немалых затрат, в одиночку сложно будет справиться. В этом году мы подали заявку на получение гранта, средства которого планируем направить на возведение рядом с экопарком глэмпинга. Пока на территории хозяйства только один гостевой домик вместительностью на две небольшие семьи, но этого недостаточно»,

— говорит владелец экофермы «Семейное подворье» (Сосновский район) Владимир Бекишев.

По его словам, по закону получатели грантовой поддержки в последующие годы должны демонстрировать рост сельхозпоказателей — увеличивать производительность на определенный процент в год, что отпугивает большую часть фермеров от подачи заявок.

«Мне кажется, агротуризм не должен настолько уж быть завязан на показатели сельхозпроизводства, ведь суть его в другом — в приобщении людей к сельскому быту. На развитие агротуризма требуются немалые инвестиции, сегодня мы многое делаем за свой счет. Мы стремимся, чтобы наша экоферма стала примером эффективного развития агротуризма в регионе, чтобы другие фермеры видели возможности, которые открывает эта сфера для бизнеса, и не боялись экспериментировать», — говорит Владимир Бекишев.

Так, фермерские хозяйства Чесменского района в этом году отказались от участия в конкурсе на получение грантов, поскольку ни одно хозяйство не подошло по критериям, которые установлены законом.

«Со своей стороны мы информировали хозяйства о возможности получения грантов, но пока ни одно из них не попадает под требования законодательства. Нужно иметь определенный стаж работы, ежегодно демонстрировать рост производства продукции, не иметь долгов по обязательным платежам и другое. У нас в районе не нашлось хозяйств, которые могут попасть под условия грантовой поддержки», — говорит руководитель Центра сельского туризма, краеведения и ремесел Марина Овсянникова.

По ее словам, в развитии агротуризма также большую роль играет удаленность фермерского хозяйства от крупных городских центров, таких как Челябинск и Магнитогорск.

«Если фермерское хозяйство находится в 20 минутах езды от Челябинска, то можно привлекать гостей зоопарком и дегустацией, но если требуется на дорогу около двух часов, нужны иные стимулы. Поэтому в наших сельских туристических маршрутах акцент делается на содержательности и полезности программ. Так, мы разработали собственный формат агротуризма, цель которого — новые знания, а не развлечения», — говорит Марина Овсянникова.

https://vk.com/ruraltourismural



Предлагаемые туристические программы востребованы у южноуральцев, особенно в летний сезон, поскольку зимой наиболее остро встают вопросы размещения гостей.

«В Чесменском районе одна крупная гостиница на 20 мест. Расположена она возле автозаправки, останавливаются там в основном дальнобойщики, а такой колорит для сельского туриста не очень подходит. Представьте, человек приехал окунуться в сельскую среду, а познал все прелести жизни дальнобойщиков», — негодует Овсянникова.

По словам участников рынка, размещение с полноценным питанием, которое основывается на фермерских натуральных продуктах, не может априори стоить дешево, но дорогие туры никогда не станут популярными в провинции, поэтому приходится искать баланс. Мониторинг стоимости входного билета на фермы, работающие в агротуризме, показал, что цены весьма отличаются друг от друга — от 100 рублей (без дегустации) до 1,5 тыс. рублей (с дегустацией).

С ночевкой в поле

Более длительное размещение гостей, конечно, выгодно тем, кто организует агротуры. Плюсом к входному билету насчитываются услуги за размещение, питание, экскурсии. Поэтому большая часть фермеров стремится таким образом повысить рентабельность своих бизнес-проектов.

«Очень важна программа тура. Если говорить про отдых выходного дня, вы сможете посетить мастер-классы, искупаться, съездить на экскурсию на квадроциклах, залезть на гору, пройти маршрутом конным или пешим, попариться в бане. С начала мая работает сырная дегустация на ферме „Известная“, проводятся экскурсии. Сельский туризм — это условное направление, оно может пересекаться с другими видами туризма, глэмпингом, пешими туристическими экскурсиями, к примеру на Таганай», — говорит владелец сыроварни «Известная» Денис Назаров.

По его словам, ограничиваться только сельским туризмом невыгодно и не очень интересно.

«Мы бережно относимся к собственным животным. В моем понимании нельзя всем подряд давать доить козу, это может быть просто травмоопасно. У нас в большей степени гастрономический туризм — показываем все стадии производства продукта и угощаем наших гостей натуральным козьим сыром», — поясняет он.

https://vk.com/syrovarnya_izvestnaya



В этом году возле сыроварни Южного Урала планируется размещение глэмпинг-парка, где гости смогут переночевать с комфортом. Также новая площадка для размещения туристов планируется к открытию вблизи горнолыжного курорта «Солнечная долина», сообщили на сыроварне «Известная».

В Челябинской области сельский туризм отнесен к приоритетным отраслям экономики, в отношении которых предусмотрены меры господдержки. В 2022 году на грантовую поддержку в регионе направят более 1 млн рублей, что поможет развитию этой сферы бизнеса.