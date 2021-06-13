В День России на Кировке пьяный челябинец напал на полицейского

Ведется проверка для возбуждения уголовного дела

Во время празднования Дня России на Кировке произошла драка с участием полицейского. Жительница города пожаловалась сотрудникам управления МВД России по Челябинской области на поведение нетрезвого мужчины. Он вел себя агрессивно и приставал к прохожим. На требования полицейских нарушитель не реагировал. Во время разговора он ударил представителя правопорядка кулаком по лицу. Об инциденте ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

«Согласно ФЗ „О полиции“ в отношении нарушителя была применена физическая сила, его доставили в отдел полиции „Центральный“ УМВД по Челябинску для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

По факту нападения на полицейского проводится проверка. Материалы передадут в управление СКР по Челябинской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на пять лет.