В городском бору Челябинска усилят противопожарные меры из‑за тополиного пуха

Минэкологии проведет дополнительные рейды

Министерство экологии Челябинской области и ОГУ «Особо охраняемые природные территории» увеличили количество рейдовых мероприятий в Челябинском городском бору. Это связано с особой пожароопасной обстановкой в городе, сложившийся из-за частого поджога тополиного пуха, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В этом году на территории Челябинского бора произошло шесть возгораний, которые оперативно удавалось ликвидировать. Также пожары возникали в пойме реки Миасс и на прилегающих территориях. Причина возгораний одна — поджог тополиного пуха.

В министерстве экологии Челябинской области напоминают, что поджигать тополиный пух нельзя. Из-за пожароопасной ситуации не рекомендуется выбрасывать на землю непотушенные сигареты. Если вина нарушителя в возникновении возгорания будет доказана, его привлекут к административной или уголовной ответственности.