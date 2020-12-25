Алексей Текслер: «Загрязнителям не получится сказать — «Это не мы!»

Новая система контроля за чистотой воздуха позволит не только зафиксировать загрязнение, но и определить нарушителя

25 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новый объект — территориальный информационно-аналитический центр наблюдения за воздухом. Это важное звено в цепи изменений к лучшему экологии региона. Пока новое подразделение областного Центра экологического мониторинга (ЦЭМ) контролирует обстановку только в Челябинске. Но лиха беда начало: в течение нескольких лет сеть его наблюдательных постов должна накрыть весь Южный Урал. И, что особенно важно, задача ЦЭМа — не просто фиксировать загрязнение. Новый подход позволит оперативно выявить нарушителя.



Слишком много контролеров

Новый подход и запуск нового подразделения — это продолжение давней и для большинства жителей Челябинска дурно пахнущей (в прямом смысле слова) истории под названием «Борьба за чистый воздух».





Вообще-то в Челябинске (пока берем только областной центр) контролем качества воздуха озабочены несколько ведомств. Федеральные Гидромет и Роспотребнадзор, региональное министерство экологии. Еще три-четыре года назад даже общественники-экологи устанавливали вокруг крупнейших предприятий свои полукустарные датчики, хотя их точность и эффективность вызывала вопросы.

Причина проста: достаточно вспомнить то самое время, три-четыре года назад. Неблагоприятные метеорологические условия объявлялись в городе три-четыре раза в месяц, в соцсетях царила настоящая истерика с экологическим уклоном на тему #поравалить, инспекторам Росприроднадзора на промышленные предприятия помогала проникать полиция, а самой популярной была шутка о том, что челябинский воздух можно не только увидеть, но и потрогать.

Региональные власти пытались справиться с ситуацией: в самом конце 2016 года было создано министерство экологии, в начале 2017 года — из Центра гражданской обороны и защиты населения был выделен Центр экологического мониторинга. Но работа по контролю за воздухом налаживалась слишком медленно: не хватало оборудования, данные поступали с запозданием.

Новый ветер экостандарта

К 2019—2020 году система наблюдения за выбросами в Челябинске сложилась. Стационарные и три передвижные лаборатории исправно поставляли данные в центр мониторинга, а вставший во главе региона весной 2019 года Алексей Текслер сумел наладить диалог с промышленниками. Вершиной (но не финалом) полуторалетней работы стало принятие в начале декабря регионального экостандарта — свода местных норм и правил, даже более жестких, чем федеральные требования к потенциальным загрязнителям. Открытие Центра наблюдения за воздухом — продолжение этой истории.

Как объяснил 25 декабря журналистам руководитель ЦЭМ Владислав Коробкин, главный минус прежней системы мониторинга — неоперативность. На сегодня в Челябинске работают девять стационарных постов центра (читай — министерства экологии) и восемь — Росгидромета. Плюс, напомним, три передвижные лаборатории. Эти станции, по данным минэкологии, успешно фиксируют больше двух десятков различных параметров воздуха, их данные успешно обрабатываются квалифицированными специалистами... Но пока та же передвижная лаборатория доберется до точки, где имеет место загрязнение, ситуация может измениться — и тогда очень сложно, а подчас и невозможно определить ни причину, ни виновника очередного выброса.





«В данный момент открывается информационно-аналитическое подразделение, которое будет заниматься не только инструментальной частью, не только получать данные, но и анализировать и устанавливать причину и источник загрязнения. Пока в эту схему включен только Челябинск, но с течением времени добавится весь регион», — объясняет Владислав Коробкин.

Конечно, аналитическая работа невозможна без соответствующего технического обеспечения. Во-первых, на сегодня и федеральные росгидрометовские станции, и областные «цэмовские» уже действуют заодно: в ЦЭМ поступает информация от всех 17 стационарных постов. Во-вторых, специально для нового подразделения разработанное программное обеспечение позволяет проводить оценку ситуации гораздо быстрее. Это важно, например, при объявлении НМУ: в недалеком прошлом даже добросовестные промышленники на предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях просто не успевали среагировать. Новые разработки позволяют выдавать четкий и своевременный прогноз. Наконец, уже на сегодня к 17 «стационарам» добавились восемь малогабаритных «сигнальных» станций. По словам председателя координационного совета по экологии при губернаторе Рашида Исмаилова, в планах на следующий год — приобретение почти 150 подобных датчиков. 90 из них предназначены для Челябинска. Это уже масштаб!

«Работа над созданием комплексной, разветвленной системы мониторинга — это мероприятие, заложенное в региональном экостандарте, со временем система будет расширяться. Первый реальный шаг — создание центра. Информация будет поступать сюда автоматически, обрабатываться, все данные будут открыты. Это основное требование, наше с вами право — понимать, чем мы дышим, какое предприятие отравляет воздух. И надзорным органам будет легче определять источник, легче прогнозировать НМУ. Это проактивный подход, в России такого нет. Многие регионы только подходят к созданию таких проектов, но по инициативе губернатора полтора года назад была озвучена такая идея — и вот мы видим ее реализацию», — комментирует Рашид Исмаилов.

Загрязнять воздух станет немодно

25 декабря Алексея Текслера в ЦЭМе встречала вся экологическая элита региона: вице-губернатор Сергей Сушков, министр экологии Сергей Лихачев, руководитель координационного совета Рашид Исмаилов. Но экскурсию по центру, конечно, провел Владислав Коробкин. Кстати, забавная деталь для журналистов: ЦЭМ занимает помещения, где раньше размещался телеканал «Восточный экспресс». Даже большая вывеска над дверями здания на улице Калинина — прежняя.

Коробкин докладывает Текслеру: в Центре около 70 сотрудников, в основном работающих в стационарных и передвижных лабораториях. Сбор данных и отбор проб — в режиме реального времени, круглосуточно (дежурный аналитик сидит здесь и ночью). Закуплено современное оборудование, реактивов хватает.

На двух мониторах в зале совещаний ЦЭМа — интерактивная карта Челябинска, где обозначены все действующие посты. В тот момент, когда начальник Центра рассказывает о специфике работы губернатору, один из постов Росгидромета сигнализирует: повышенное загрязнение воздуха на улице Румянцев, 26. Глава региона вроде бы доволен.





«Без достоверной информации о том, что происходит с загрязнением воздуха, обсуждать тему экологии в городе невозможно. Нужно от чего-то отталкиваться. Мы движемся в сторону того, чтобы в наших городах воздух был чище, а наши предприятия взяли на себя обязательства по улучшению экологии в городе, подписали с ними соглашения. Более того, мы разработали в регионе экологический стандарт, который направлен на эти же цели. Следующий этап — открытие этого центра, где мы сможем анализировать ситуацию с фактическим состоянием воздуха в Челябинске. Дальше мы будем развивать этот проект и по другим городам. Теперь информация со всех лабораторий приходит в один центр и мы можем на основе всей информации видеть фактическое состояние воздуха, анализировать его. Следующий этап — прогностика, которая будет запущена в следующем году. В дополнение к стационарным и передвижным лабораториям мы по границам санитарных зон наших предприятий устанавливаем датчики, которые позволят отслеживать минимум шесть показателей. Таким образом мы увидим весь город, поймем ситуацию на каждом предприятии. Не получится уже сказать: „Это не мы“. Мы это часто слышали, поэтому все предприятия будут покрыты датчиками», — отметил Алексей Текслер.

Рашид Исмаилов, как один из разработчиков экостандарта, отмечает еще один важный момент: речь идет не только о бескомпромиссной борьбе с загрязнителями воздуха. Предприятия сами могут извлечь пользу из новой системы, например, заблаговременно узнать о НМУ, подготовиться и избежать штрафов. Ну а что касается злостных нарушителей, то они понесут серьезные имиджевые потери. Данные ЦЭМ, напомним, открыты: узнать ситуацию может любой имеющий доступ в Интернет горожанин. Так что быть неэкологичным становится не просто невыгодно, а еще и немодно.