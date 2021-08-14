Шесть челябинских предприятий учредили Экологический фонд РМК

Фонд зарегистрировали в Екатеринбурге в конце июля

В конце июля в Екатеринбурге зарегистрировали Экологический фонд Русской медной компании, учредителями которой стали шесть челябинских предприятий, входящих в Группу РМК. Соответствующая информация размещена на сайте kartoteka.ru.

Согласно источнику, участниками Экологического фонда РМК стали АО «Александринская горно-рудная компания», АО «КарабашМедь», АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», АО «Михеевский ГОК» и АО «Томинский ГОК», а также ООО «Промрекультивация». Известно, что фонд будет реализовывать экологические мероприятия в тех городах и районах, где присутствуют предприятия Группы РМК.

Напомним, в начале этой недели Русская медная компания презентовала эскизные проекты «РМК-арены», которую начнут строить на северо-западе Челябинска уже в этом году. На эти цели компания планирует выделить 4 миллиарда рублей. Сдать объект на пять тысяч зрительных мест с несколькими спортивными залами компания планирует в 2023 году.



Ранее РМК провела публичные слушания по проекту рекультивации Коркинского среза. Компания планирует засыпать карьер, используя закладочный материал из хвостов Томинского ГОКа.

