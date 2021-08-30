В Челябинске появились дополнительные станции контроля атмосферного воздуха

Три малогабаритных сигнальных поста поступили от благотворителей

Благотворительный фонд «Страна мечты» передал в дар малогабаритные станции контроля атмосферного воздуха. Сигнальные посты получило ОГКУ «Центр экологического мониторинга». После поверки их подключат к единой территориальной системе наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Правительство Челябинской области сообщает, что новые станции позволят повысить плотность наблюдения и увеличить охват подконтрольной территории.

Между челябинским Центром экологического мониторинга и благотворительным фондом «Страна мечты» подписано соглашение о сотрудничестве. Инициатором его стал фонд, который поддерживается ООО «Нефть-сервис» и группой компаний Tion/CitiAir.

«Большие цели достигаются малыми шагами. В одиночку изменить мир сложнее, чем в команде. Мы хотим видеть наш город чистым и безопасным. Нам здесь жить, растить детей и создавать среду для комфортной жизни, поэтому мы готовы принимать активное участие в решении экологических проблем. Очень надеемся, что к нашей инициативе присоединятся другие бизнесмены и предприниматели города и области, простые граждане, все, кто верит в идею сотрудничества и проективного мышления. Не ждать изменений, а своими посильными действиями их создавать», — пояснил генеральный директор ООО «Нефть-сервис» и соучредитель благотворительного фонда «Страна мечты» Михаил Камышев.

Демонстрируя заботу о подрастающем поколении в эконаправленности, он пришел на подписание соглашения со своей старшей дочерью.

«Улучшение экологической обстановки и создание комфортной и безопасной среды для жителей — одна из главных задач, стоящих как на федеральном, так и на региональном уровне. Результаты этой работы зависят не только от властей, но и от активной позиции бизнеса, промышленников, общественных организаций. К сожалению, большинство горожан любят критиковать, но при этом не каждый готов внести свой вклад в экологическое благополучие родного города. Уверен, что данную инициативу поддержат и другие представители бизнеса», — прокомментировал первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Напомним, в регионе ведется трехступенчатая система экомониторинга атмосферного воздуха. Она подает информацию о фактическом уровне загрязнения окружающей среды. По данным правительства, на сегодня к территориальной системе подключены 5 стационарных постов наблюдения Росгидромета, 9 стационарных и 2 передвижных поста, 9 малогабаритных станций мониторинга качества атмосферы. В планах увеличить количество сигнальных постов до 95 в городе Челябинске.