Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с заместителем министра финансов России Леонидом Горниным. На встрече обсудили вопросы межбюджетных отношений, включая поддержку в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона.
У Челябинской области низкий уровень долговой нагрузки. По оценке Минфина России, регион входит в группу субъектов с высокой финансовой устойчивостью. Поэтому Челябинская область вошла в список из четырех территорий, которые претендуют на получение инфраструктурных кредитов. Челябинская область планирует направить дополнительное финансирование на модернизацию системы общественного транспорта. Решено достроить ветку челябинского метрополитена, интегрируя ее в трамвайную сеть. Также средства пойдут на обновление подвижного состава городского электротранспорта.
Напомним, решение о развитии метропроекта в Челябинске было озвучено президентом Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Комиссия по региональному развитию 13 мая одобрила проекты четырех субъектов Федерации — Нижегородской, Курской и Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Эти регионы получат до конца 2023 года не менее 500 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов.
Сама идея инфраструктурных кредитов на решение конкретных проблем российских регионов была ранее представлена президенту Алексеем Текслером как руководителем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».
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