Челябинская область и «Опора России» заключили трехстороннее соглашение

Новый документ укрепит многолетнее сотрудничество региона и бизнес-объединения

Правительство Челябинской области, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и ее региональное отделение заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Подписание произошло во время работы международной промышленной выставки «Иннопром-2021», сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Соглашением предусмотрены укрепление информационного сотрудничества и проведение совместных мероприятий для населения и субъектов МСП, где будут обсуждать актуальные вопросы потребительского рынка и предпринимательской деятельности. Также документ предполагает проработку предложений по улучшению мер поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности в Челябинской области, совместную работу по реализации Стратегии развития МСП в России до 2030 года.

«Конструктивный диалог и постоянное сотрудничество с деловыми объединениями — залог успеха политики, проводимой органами власти в отношении бизнеса. Правительство Челябинской области выстроило эффективное взаимодействие со всеми предпринимательскими объединениями, действующими на территории региона, и результат вполне очевиден. В прошлом году это помогло региону гибко и оперативно реагировать на стремительно меняющиеся экономические условия, принимать эффективные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей и в результате — сохранить бизнес и рабочие места», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Соглашение между правительством Южного Урала и «Опорой России» закрепило многолетнее сотрудничество органов власти и бизнес-объединения.

«Уверен, что новые договоренности придадут дополнительный импульс совместной работе, направленной на поддержку и защиту интересов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области. Благодаря выстроенному конструктивному диалогу „опоровцы“ входят в состав многих рабочих групп при правительстве области и принимают активное участие в выработке и принятии значимых решений», — подчеркнул вице-президент «Опоры России», председатель Челябинского областного отделения Артем Артемьев.

Добавим, что в Челябинской области работает 135,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. У них трудоустроено почти 500 тыс. южноуральцев.