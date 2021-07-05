В Челябинской области реализуют проект «Кадры для цифровой экономики»

Студентам Южного Урала помогут освоить IT-технологии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с директором компании «1С» Борисом Нуралиевым. Стороны договорились о сотрудничества во время международной промышленной выставки «Иннопром-2021».

Соглашение с фирмой «1С» предполагает совместную работу в сфере информационных технологий. Для этого будут применяться знания и опыт сторон договора, в частности платформа «1С:Предприятие». Это поможет создать эффективную систему государственного управления в рамках развития цифровой экономики в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, другим направлением сотрудничества является реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». На базе учебных учреждений региона будут развивать профильную образовательную среду, в частности, разрабатывать программы подготовки IT-специалистов, обучать новым компетенциям преподавателей учебных заведений. Кроме того, студенты смогут проходить практику в организациях Южного Урала, являющихся партнерами фирмы «1С».