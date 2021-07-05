Во время международной промышленной выставки «Иннопром-2021» губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с почетным консулом Республики Корея в Тюмени Игорем Самкаевым. Произошло это на стенде региона.
Стороны согласовали перечень мероприятий о развитии сотрудничества между правительством региона и азиатской страной на 2021–2023 годы. Среди них — обмен опытом и знаниями в области медицины, проведение научных конференций, семинаров, совещаний и совместных исследований, обмен студентами и преподавателями, информационное взаимодействие в сфере инновационных медицинских технологий. Предполагается увеличить взаимный товарооборот, создать совместные предприятия в молочном животноводстве в Челябинской области, реализация проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, сборке и производству агротехники.
Еще одним направлением сотрудничества может стать локализация производства корейских компаний на территории индустриального парка «Станкомаш», обмен опытом по реализации проекта «Умный город» в Сеуле и пилотных городах Челябинской области. Планируется и проведение информационного тура для тревел-СМИ, туроператоров и представителей туриндустрии Республики Корея. Так они смогут познакомиться с достопримечательностями и туристическим потенциалом Челябинской области.
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