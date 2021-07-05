В Челябинской области проведут «Дни информирования»

Мероприятия помогут промышленникам узнать о профильном нацпроекте

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций» Николай Соломон договорились о проведении на Южном Урале «Дней информирования». Они состоятся в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Соглашение стороны заключили на стенде Челябинской области на международной промышленной выставке «Иннопром-2021».



«В рамках „Дней информирования“ планируется провести ряд совещаний с участием главы региона, гендиректора ФЦК с максимальным количеством представителей промышленных предприятий области. В ходе встреч будет озвучена детальная информация по нацпроекту „Производительность труда“, его целям, задачам и специфике», — отметили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кроме того, Алексей Текслер и Николай Соломон обсудили инициативы, предложенные главой Южного Урала на заседании рабочей группы Государственного совета по направлению «Экономика и финансы» в 2020 году. Речь о предложении создать корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда, которые бы способствовали обеспечению государственного оборонного заказа.



В нацпроекте «Производительность труда» участвует 67 компаний региона. Федеральная программа призвана обеспечить ежегодный прирост производительности труда в 5% на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Результаты и контрольные точки регионального проекта достигаются без отклонений.