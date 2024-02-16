Во время визита в Челябинск Владимир Путин встретился с рабочими промышленных предприятий Челябинской области. Один из них, сотрудник компании «Синара — Городские Транспортные Решения», рассказал президенту, как всего за год при поддержке главы региона Алексея Текслера на Южном Урале было с нуля организовано серийное производство отечественных электробусов.
Владимир Путин заметил, что такое стало возможным благодаря тем, кто ушел с этого рынка.
«Это шанс для таких, как вы. Это вызов», — подчеркнул президент.
Также во время встречи президент признался, что впечатлен масштабами и применяемыми технологиями, которые ему показали в Челябинске.
«Осмотрел производство, впечатляет. И хочу сказать: может, если бы не было ограничений, которые наши квазипартнеры ввели против нас, мы бы не приобрели тогда те компетенции, которые сейчас приобретены и активно применяются и масштабируются по самым разным направлениям», — заметил глава государства.