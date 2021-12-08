В Челябинской области появятся новые объекты водоснабжения федеральной программы «Чистая вода»

К 2022 году в регионе будет семь объектов централизованного водоснабжения

Сегодня, 8 декабря, во время прямой линии губернатора с жителями Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что регион активно включился в реализацию федеральной программы «Чистая вода». В этом году по ней было получено 460 миллионов рублей, а в 2022 году в Челябинской области будут функционировать семь объектов централизованного водоснабжения.

Во время проведения прямой линии вопрос главе региона задал житель Чебаркуля, который пожаловался на плохое качество воды. Алексей Текслер дал поручение главе муниципалитета провести ревизию, оборудовать новую колонку для жителей поселка, в которой есть перебои с водоснабжением, и рассказал о том, как регион включился в федеральную программу.

«В этом году мы по федеральной программе „Чистая вода“ получили 460 миллионов рублей — это шесть объектов водоснабжения. Мы идем от более крупных населенных пунктов к более мелким. В следующем году объектов будет уже семь. С каждым годом их количество будет увеличиваться. Будем обновлять и строить объекты централизованного водоснабжения. Мы уже говорили с главами муниципалитетов о необходимости ревизии всех колонок и объектов водоснабжения. Уже закупили новые водовозки, распределили их кустовым методом, чтобы была возможность подвоза воды», — отметил Алексей Текслер.

Ранее на проблемы с водоснабжением жаловались жители поселка Нижний Атлян Миасского городского округа. В конце октября было принято решение о строительстве новой скважины в поселке, которая будет построена в 2022 году.