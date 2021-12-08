В Троицке восстановили водоснабжение после жалобы в соцсетях

Жильцы многоквартирного дома остались без воды из-за повреждений теплоизоляции

В Троицке жильцы дома пожаловались на отсутствие воды в многоквартирном доме из-за повреждений теплоизоляции на наружном водопроводе. Локальная проблема вылилась на всеобщее обозрение в социальных сетях после того, как у жителям надоело безрезультатно обращаться к местным властям. Через час после публикации жалобы многолетний вопрос был снят. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Жильцы многоквартирного дома № 21 по улице Новой в городе Троицк рассказали в социальных сетях, что много лет просят коммунальщиков и водоснабжающую организацию утеплить наружный водопровод к дому.

«Каждую зиму водопровод перемерзает. Воды не бывает по несколько дней. Администрация и депутаты — все в курсе, но „воз и ныне там“! Мы опять сидим без воды», — написала троичанка в популярном паблике.

Уже в течение часа представитель городской администрации ответил, что сегодня отогреют водопровод и восстановят теплоизоляцию. Через час мэрия прислала фото утепленного водовода.

Напомним, в Челябинской области Центр управления регионом мониторит, как власти отвечают на обращения и запросы южноуральцев. Центрсоставляет свой рейтинг оперативных территорий.