Челябинск вошел в топ‑10 самых умных городов России

Цифровые проекты высоко оценили в Москве

Челябинск вошел в топ-10 самых умных крупнейших городов страны. Всероссийский рейтинг «IQ городов» опубликовал Минстрой России, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Челябинск занял восьмое место рейтинга, набрав 61,78 балла. Лидером топ-10 является Москва (120 баллов), на втором месте — Санкт-Петербург (85,52), на третьем — Казань (84,78).

«„IQ городов“ — это индекс цифровизации городского хозяйства и инфраструктуры, разработанный Минстроем России совместно с МГУ имени Ломоносова в рамках проекта „Умный город“ нацпроекта „Жилье и городская среда“ и нацпрограммы „Цифровая экономика“», — уточнили в КСП.

Оценка городов производится на основе 10 направлений, в числе которых — городское управление, умное ЖКХ, инновации в городской среде, умный городской транспорт, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг.

Челябинская область уделяет большое внимание вопросу цифровизации региона. Так, в присутствии губернатора Алексея Текслера в рамках выставки «Иннопром-2024» состоялось подписание меморандумов о реализации проектов «Умные дома и города», проектов по цифровизации медицины и других.

Напомним, итоги рейтинга «Индекс IQ городов» были озвучены в июне в ходе V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».